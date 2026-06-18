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Delhi NCR Weather Update 19 June 2026: 19 जून को दिल्ली-एनसीआर में कहां-कहां होगी बारिश, कर लें नोट

Delhi NCR Weather Update 19 June 2026: दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में रहने वाले लोगों को 19 जून को उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है.

By: JP Yadav | Published: June 18, 2026 7:43:17 PM IST

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Delhi NCR Weather Update 19 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली से मॉनसून भले ही अभी करीब डेढ़ सप्ताह दूर है, लेकिन पिछले कई दिनों से बीच-बीच में हल्की बारिश और आंधी से गर्मी से राहत मिली हुई है. इस पूरे सप्ताह दिल्ली और एनसीआर के शहरों में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, आगामी 24 से 48 घंटे के दौरान भी हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट है. शुक्रवार (19 जून, 2026) को दिल्ली के साथ-साथ आसपास के जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बारिश होने का अलर्ट है. शुक्रवार को सुबह और दोपहर के दौरान हल्की बारिश के साथ आंधी आने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. 

शुक्रवार को क्या रहेगा तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को ओले तो नहीं गिरेंगे, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.  इसके साथ ही शुक्रवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 20 और 21 जून को दिल्ली-एनसीआर में धूलभरी आंधी चलने की संभावना है. हालांकि, शनिवार (20 जून, 2026) से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है. 

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 दिल्ली में कहां-कहां होगी बारिश?

 जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत विहार, आर के पुरम, वसंत कुंज, हौजखास, मालवीयनगर) में हल्की आंधी और बिजली (30-50 किमी/घंटा तेज हवाएं) के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

एनसीआर में कहां है अलर्ट

 पलवल, नारनौल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल (हरियाणा) नंदगांव, बरसाना, राया, मथुरा, सादाबाद (यूपी) भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपूतली, अलवर, विराटनगर, नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, नदबई, भरतपुर, महवा, महंदीपुर बालाजी (राजस्थान)

उमस से मिलेगी राहत

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में रहने वाले लोगों को शुक्रवार (19 जून, 2026) को उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, 19 जून को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.  शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में पश्चिमी हवाएं चलेंगी जो शाम होते-होते 25 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेंगी, इसके बाद 20 और 21 जून को भी आंधी का दौर जारी रहेगा, जिससे पारे में गिरावट आएगी.

Tags: Delhi Weather Update
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