Home > दिल्ली > Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. शनिवार को दोपहर के दौरान 25-35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं (लू) चल सकती है.

By: JP Yadav | Published: June 12, 2026 10:54:55 PM IST

Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान
Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान


Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: मॉनसून 2026, चक्रवाती संचरण और पश्चिमी विक्षोभ के चलते देशभर के मौसम का मिजाज बदल गया है. देश के करीब-करीब 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से में बारिश का दौर शुरू हो चुका है. आगामी तीन सप्ताह के दौरान देशभर में देशभर में मॉनसून छा पाएगा. अंतिम चरण में दिल्ली-एनसीआर में 25-30 जून के दौरान मॉनसून दस्तक देगा. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों के लिए बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश ओले गिरने का अलर्ट है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक तरफ उत्तर भारत के दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश से मौसम को सुहाना होगा तो दूसरी ओर केरल और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. तेज बारिश के चलते तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

You Might Be Interested In

43 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है पारा

दिल्ली-NCR में शनिवार (13 जून, 2026) को भी मौसम सुहाना रहेगा. लगातार दूसरे दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. दिन के दौरान तेज धूप निकलेगी. IMD के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है. इस दौरान तेज धूप लोगों की समस्या में इजाफा करेगी. 

शनिवार शाम को बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को देर शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाने और धूल भरी आंधी चलने की मामूली संभावना है, लेकिन इससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी. नागरिकों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में होगी गर्मी

शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में आसमान में बादलों के छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा.  वहीं, अगले सप्ताह के मध्य तक तापमान धीरे-धीरे बढ़कर फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है. इसके बावजूद सप्ताह की शुरुआत पूरी तरह साफ मौसम के साथ नहीं होगी. अगले सप्ताह के पहले आधे हिस्से तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्री-मानसून गतिविधियों के जारी रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी.

Tags: delhi weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026
Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट
Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट
Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट
Delhi NCR Weather Update 13 June 2026: शनिवार को होगी बारिश या पड़ेगी गर्मी? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट