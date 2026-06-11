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दिल्ली-एनसीआर में 2 दिन आंधी बारिश की चेतावनी, मौसम में बदलाव का क्या है पाकिस्तान से कनेक्शन

Delhi NCR Weather Update 11 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में 11 और 12 जून को बारिश के अलावा धूलभरी आंधी और 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

By: JP Yadav | Published: June 11, 2026 9:23:16 AM IST

Delhi Ncr Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में वीकेंड तक बारिश का अलर्ट
Delhi Ncr Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में वीकेंड तक बारिश का अलर्ट


Delhi NCR Weather Update 11 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. जहां पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, लू और तेज धूप से लोग परेशान थे तो बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि से आंधी और बारिश ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी. गुरुवार सुबह मौसम में नरमी नजर आई. कई इलाकों में हल्की ठंड हवाओं ने लोगों को राहत प्रदान की तो सुबह के दौरान मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में इजाफा नजर आया.   

बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को देश की राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई. इससे सुबह मौसम सुहाना हो गया. बारिश और ओले गिरने के मद्देनजर मौसम विभाग की ओर से बृहस्पतिवार के लिए ऑरेंज,  जबकि शुक्रवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. 

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दिल्ली-एनसीआर का मौसम रहेगा सुहाना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (11 जून, 2026) को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में आसमान में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. तेज हवाएं लोगों को राहत देंगी. कुल मिलाकर वीकेंड पर भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहाना रहेगा.

पाकिस्तान में बने  साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हो रही बारिश

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic circulation) के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश हो रही है. बृहस्पतिवार से मानसून से पहले की गतिविधियों के तेज होने की संभावना है. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे जिलों में बारिश होगी. 

40 से नीचे आएगा पारा

वहीं IMD के मुताबिक, बृहस्पतिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार तेज हवाएं चलने के साथ हल्की होने की भी संभावना है. गुरुवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं, शुक्रवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बारिश के चलते आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली-एनसीआर का न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने के आसार हैं. 

यह भी पढ़ें:  Today Temperature 11 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Tags: delhi weather
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