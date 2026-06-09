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दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और लू अलर्ट, जरूरी ना हो तो सुबह 10 से 3 बजे तक घर से ना निकलें लोग

Delhi NCR Weather Update 10 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (10 जून, 2026) को लोगों को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है.

By: JP Yadav | Published: June 9, 2026 7:28:02 PM IST

delhi ncr weather update 10 june 2026: दिल्ली-एनसीआर में कब होगी बारिश?
delhi ncr weather update 10 june 2026: दिल्ली-एनसीआर में कब होगी बारिश?


Delhi NCR Weather Update 10 June 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने और चक्रवाती संचरण के अलावा अलग-अलग वजहों से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी तेज गर्मी पड़ रही है. बुधवार (10 जून, 2026) दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप और लू चलते लोगों को दिक्कत होने वाली है. 

पिछले तीन दिनों से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी भीषण गर्मी, तेज धूप और लू के चलते लोगों का बुरा हाल है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, बुधवार (10 जून, 2026) को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली. दिल्ली-एनसीआर के आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाएंगे जरूर,लेकिन बारिश होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं है. खासतौर से दिन के दौरान तेज गर्म हवाएं चलेंगी जिससे काफी उमस बढ़ सकती है. कई इलाकों में लू चलने के भी अलर्ट है.  

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कितना रहेगा तापमान

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक,बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

जरूरी ना हो तो नहीं निकलें घर से

सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ेगी. खासतौर से लू के दौरान लोगों को सतर्क रहना होगा. खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों पर लू का प्रकोप ज्यादा रहेगा. ऐसे में डॉक्टरों की सला है कि लोगों को बिना किसी जरूरी काम के दोपहर में घर से नहीं निकलना चाहिए.

उधर, मौसम विभाग पहले ही अनुमान जता चुका है कि 11 और 12 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा. इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी है. गुरुवार यानी 11 जून को दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जाम लग सकता है. इसके साथ ही राहत की बात यह है कि बारिश के चलते  तापमान में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. राहत का दौर वीकेंड तक जारी रह सकता है. इस बीच मौसम विभाग ने 25-30 जून के दौरान दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून के दस्तक देने का अलर्ट जारी किया है. 

Tags: delhi weather
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