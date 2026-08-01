Home > दिल्ली > Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट

Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली का मौसम हर दिन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है. कभी उमसभरी गर्मी तो कभी ठंडी-ठंडी बूंदा-बांदी. लेकिन दिल्ली में गर्मी और उमस के बाद, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-NCR में मौसम सुहावना बना हुआ है.

By: Heena Khan | Published: August 1, 2026 7:30:30 AM IST

दिल्ली में भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान
दिल्ली में भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान


Delhi Weather: दिल्ली का मौसम हर दिन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है. कभी उमसभरी गर्मी तो कभी ठंडी-ठंडी बूंदा-बांदी. लेकिन दिल्ली में गर्मी और उमस के बाद, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-NCR में मौसम सुहावना बना हुआ है. बता दें कि शुक्रवार को इलाके में हल्के बादल छाए रहे और थोड़ी बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली. लेकिन इस, हल्की बारिश के बाद भी इलाके में उमस बनी रही. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज़्यादा था. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम 

भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आज यानी शनिवार को आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है. इतना ही नहीं दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम में यह 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है. 1 अगस्त को दिल्ली-NCR में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और उमस का स्तर 95% से 75% के बीच रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है; दिन के लिए कोई खास मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: बदल जाएगी MP की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर! सीएम मोहन यादव का मेगा प्लान; एक्सपर्ट के साथ बातचीत में क्या-क्या होगा?

जानें दो अगस्त का हाल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 अगस्त को भी मौसम काफी हद तक ऐसा ही रहेगा और तापमान 33/25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूर्वानुमान के अनुसार, आमतौर पर बादल छाए रहेंगे सिर्फ़ आंशिक रूप से बादल छाने के बजाय और हल्की बारिश भी जारी रहेगी. 3 अगस्त के लिए अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और मौसम विभाग ने एक बार फिर बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान लगाया है.

ये भी पढ़ें: किडनी-लिवर की रिपोर्ट ने उड़ाए पवन सिंह के होश, गूगल खंगालकर खुद करने लगे इलाज!

Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weathertoday weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं स्पैन की राजकुमारी सोफिया? खुबसुरती में एक्ट्रेस को...

July 31, 2026

थायरॉइड के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 31, 2026

कियारा आडवाणी की 6 हिट फिल्में

July 31, 2026

सावन की ये 8 सात्विक रेसिपीज इंटरनेट पर छाई!

July 31, 2026

यश ही नहीं, इन कलाकारों ने भी पर्दे पर निभाए...

July 31, 2026

बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?

July 30, 2026
Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट
Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट
Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट
Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट