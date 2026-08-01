Delhi Weather: क्या आज बरसेंगे बादल? दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली का मौसम हर दिन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है. कभी उमसभरी गर्मी तो कभी ठंडी-ठंडी बूंदा-बांदी. लेकिन दिल्ली में गर्मी और उमस के बाद, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-NCR में मौसम सुहावना बना हुआ है. बता दें कि शुक्रवार को इलाके में हल्के बादल छाए रहे और थोड़ी बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली. लेकिन इस, हल्की बारिश के बाद भी इलाके में उमस बनी रही. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज़्यादा था. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आज यानी शनिवार को आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है. इतना ही नहीं दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम में यह 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है. 1 अगस्त को दिल्ली-NCR में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और उमस का स्तर 95% से 75% के बीच रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है; दिन के लिए कोई खास मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

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जानें दो अगस्त का हाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 अगस्त को भी मौसम काफी हद तक ऐसा ही रहेगा और तापमान 33/25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूर्वानुमान के अनुसार, आमतौर पर बादल छाए रहेंगे सिर्फ़ आंशिक रूप से बादल छाने के बजाय और हल्की बारिश भी जारी रहेगी. 3 अगस्त के लिए अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और मौसम विभाग ने एक बार फिर बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान लगाया है.

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