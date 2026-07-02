Delhi NCR Weather Update: निकाल लें छतरी, दिल्ली-एनसीआर पर अगले 24 घंटे भारी; IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi NCR Weather Update 03 July 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला गया है. गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर होते-होते बरस पड़े. कई इलाकों में ठीकठाक बारिश हुई जबकि कुछ जगहों पर तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया. कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज ही सुहाना हो गया.

क्या हो गई मॉनसून की दिल्ली में एंट्री

गैर आधिकारिक रूप से राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मॉनसून 2026 ने दस्तक दे दी है. इसके साथ ही गुरुवार को सुबह से दोपहर तक कहीं हल्की तो कहीं पर मध्यम-भारी बारिश और आंधी के चलते मौसम सुहाना हो गया है. इस दौरान कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलीं. मौसम विभाग से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक, दिल्ली के अशोक नगर, महात्मा गांधी मार्ग, हौज खास, लक्ष्मी नगर, अक्षरधाम, जनकपुरी, मयूर विहार फेस 3, मयूर विहार फेस 2, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, साकेत और ग्रेटर कैलाश में ठीकठाक बारिश हुई. इसके चलते कई जगहों पर जलभराव की नौबत आ गई.

बारिश के चलते दिल्ली में अधिकतम तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिल रही है. कुछ लोग तो छत पर और सड़क पर मॉनसून की पहली बारिश का आनंद लेते नजर आए.

कब होगी तेज बारिश?

मॉनसून के अलर्ट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में वीकेंड तक जमकर बारिश होगी. खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम,सोनीपत, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, हापुड़,शामली, मेरठ, महेंद्रगढ़ और नारनौल में 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी

पड़ोसी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. कुछ राज्यों में ओले गिरने का भी अलर्ट है. बारिश और बिगड़ते मौसम के बीच लोगों से बेहद सतर्क रहने के लिए कहा गया है.



