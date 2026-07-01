Delhi NCR Weather Update 02 July 2026: गुरुवार को दिल्ली में होगी बारिश! कब आएगा मॉनसून; जानें यहां

Delhi NCR Weather Update 02 July 2026: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के 4 करोड़ लोगों के लिए गर्मी से राहत का इंतजार खत्म होने जा रहा है. मॉनसून 2026 जल्द ही राजधानी में एक्टिव होने जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आगामी कुछ दिनों के दौरान यानी वीकेंड तक दिल्ली में मॉनसून की दस्तक हो जाएगी, जिसके बाद बारिश का दौर तेज हो जाएगा.
बुधवार (02 जून, 2026) को पूरे दिन धूप तो नहीं निकली, लेकिन उमस ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया. यह अलग बात है कि बादल छाने से लोगों को राहत जरूर मिली. एनसीआर में भी धूप नहीं निकलने से लोगों को राहत मिली.
दिल्ली में कब आएगा मॉनसून?
दिल्ली में बुधवार को उमस ने लोगों को काफी परेशान किया, लेकिन मौसम विभाग ने गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बारिश की संभावना जताई है. IMD के वैज्ञानिकों के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 3-4 जुलाई को दिल्ली में मॉनसून दस्तक भी दे सकता है. मॉनसून की दस्तक से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. कुल मिलाकर दिल्ली में वीकेंड इस बार राहत लेकर आने वाला है.
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|दिल्ली
|34°C
|29°C
|मुंबई
|27°C
|27°C
|चेन्नई
|36°C
|29°C
|कोलकाता
|32°C
|28°C
|लखनऊ
|33°C
|29°C
|पटना
|34°C
|29°C
|रांची
|29°C
|24°C
|भोपाल
|29°C
|25°C
|जयपुर
|34°C
|28°C
|शिमला
|26°C
|20°C
|नैनीताल
|24°C
|22°C
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) अगले 2 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब के कुछ और हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं।
(ii) उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 3 जुलाई,… pic.twitter.com/PhmaUJzv3b
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 1, 2026
यहां पर बता दें कि इस बार मॉनसून में दिल्ली-एनसीआर में देरी से दस्तक दे रहा है. उधर, दिल्ली की तुलना में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मॉनसून अपने तय समय से करीब 10-12 दिन देरी से पहुंचा है, लेकिन इसके आते ही इसने पूरे शहर में भारी तबाही मचा दी है. मुंबई में बाढ़ के हालात बन गए हैं. कई इलाकों में जलभराव के चलते वाहन चालकों के साथ-साथ अन्य पैदल चलने वालों को भी दिक्कतें आ रही हैं.
Today, severe flooding following heavy rainfall in Shilphata, Mumbai, India. #MumbaiRains pic.twitter.com/3fPcVVXWyA
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 1, 2026