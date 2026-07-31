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दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, IMD ने हल्की बारिश का जताया अनुमान;बादलों के बीच उमस करेगी परेशान

Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. जानिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का मौसम, तापमान और IMD का ताजा अपडेट.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 31, 2026 5:07:20 PM IST

दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम
दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम


Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में मानसून का असर एक बार फिर देखने को मिल सकता है. शुक्रवार को राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.
 
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में रुक-रुक कर हल्की बारिश हो सकती है. सुबह और शाम के समय कहीं-कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है. हालांकि फिलहाल भारी बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन पूरे दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं.

तापमान रहेगा सामान्य, उमस से मिलेगी चुनौती

आज अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. बारिश के कारण गर्मी में कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन हवा में नमी अधिक रहने से उमस बनी रहेगी. खासकर दोपहर के समय लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी ऐसा ही रहेगा मौसम

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा रहने की संभावना है. इन इलाकों में भी दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी और कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है.

ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर

हल्की बारिश के बावजूद कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. इससे सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. ऐसे में दफ्तर या जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को पहले ट्रैफिक अपडेट देख लेने की सलाह दी जाती है.

आने वाले दिनों में और सक्रिय होगा मानसून

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में मानसून की गतिविधियां आने वाले दिनों में और तेज हो सकती हैं. सप्ताहांत तक बारिश की संभावना बढ़ने के संकेत हैं, जिससे तापमान नियंत्रित रहेगा, हालांकि उमस पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद फिलहाल नहीं है.

Tags: delhi ncr weatherdelhi weatherGhaziabad WeatherNoida Weather
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