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Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर को उमस भरी गर्मी से मिल सकती है राहत; IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi-NCR Weather Today:  दिल्ली-एनसीआर में उमस से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है,मौसम विभाग नें  यहां आज और कल के लिए येलो अलर्ट  जारी किया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 6, 2026 5:27:43 PM IST

दिल्ली में आज और कल बारिश की संभावना
दिल्ली में आज और कल बारिश की संभावना


 Delhi-NCR Weather Today: जुलाई की शुरुआत के साथ ही मानसून ने देश के कई हिस्सों में रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सोमवार और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. अनुमान है कि दोपहर बाद कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.
 
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय तीन अलग-अलग मौसम प्रणालियां एक्टिव हैं. इनमें एक ट्रफ, दूसरा शियर जोन और तीसरा दक्षिणी झारखंड तथा ओडिशा के आसपास बना डिप्रेशन शामिल है. इनकी वजह से मध्य भारत, दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

दिल्ली में आज और कल बारिश की संभावना

रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें छतरपुर क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा हुई. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार दोपहर के बाद भी राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. इसी वजह से दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन राज्यों में भी जारी है अलर्ट

मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई और आसपास के इलाकों में भी लगातार तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.

बारिश नहीं होने पर बढ़ रही उमस

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वातावरण में नमी काफी ज्यादा है. ऐसे में जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही, वहां लोगों को सामान्य से अधिक गर्मी और उमस महसूस हो रही है. हालांकि शाम तक कई क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीद है, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है.

Tags: delhi ncr raindelhi rain forecastDelhi weather todayhome-hero-pos-5IMD Yellow Alert
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