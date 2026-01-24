Delhi Weather: स्विट्ज़रलैंड बना दिल्ली-NCR! बारिश और बर्फीली हवाओं ने ढाया सितम; जाने कैसा रहेगा आज का मौसम

Delhi Cold Wave Alert: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को जहां कुछ दिनों पहले ठंड से राहत मिल गई थी. वहीं एक बार फिर बादल आफत बनकर राजधानी वालों पर बरसे हैं. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने पल में ही मिजाज बदल लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल, शुक्रवार को, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि देखने को मिली है। मौसम में इस अचानक बदलाव से ठंड बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ठंड धीरे-धीरे कम हो रही थी और लोगों को गर्मी महसूस होने लगी थी। चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहने वाला है.

कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि, आज, 24 जनवरी, 2026 से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कल, 23 ​​जनवरी को, कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद थी। 23 जनवरी, 2026 को उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम व्यापक बारिश की उम्मीद थी। इन इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं भी चलीं।

धड़ाम से गिरा तापमान

IMD ने आगे कहा कि 26-28 जनवरी, 2026 के दौरान एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर-पश्चिम भारत प्रभावित होने की संभावना है, जिससे 27 जनवरी, 2026 को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश/बर्फबारी हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत (दिल्ली सहित) के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।

इन राज्यों का भी होगा दिल्ली जैसा हाल

24 से 26 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। 25 और 26 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। 24 जनवरी को उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, तेज़ हवाएं, घना कोहरा और आम तौर पर खराब मौसम रहने की संभावना है।