Delhi Rain Alert: आज संभलकर रहें दिल्लीवाले! बारिश और तेज हवाओं से बिगड़ेगा मौसम

Delhi Weather: कुछ दिनों पहले दिल्ली-एनसीआर वालों को ठंड से राहत थी. वहीं राजधानी का मौसम सुहाना हो गया था, वैसे तो जनवरी के महीने में जहां ठंड होनी चाहिए थी, वहां दिन के समय गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी.

By: Heena Khan | Published: January 23, 2026 6:58:55 AM IST

Delhi Weather: कुछ दिनों पहले दिल्ली-एनसीआर वालों को ठंड से राहत थी. वहीं राजधानी का मौसम सुहाना हो गया था, वैसे तो जनवरी के महीने में जहां ठंड होनी चाहिए थी, वहां दिन के समय गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी. अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिससे लोग हैरान थे कि सर्दियों में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है. वहीं, रात के समय तापमान गिर रहा था और रातें काफी ठंडी महसूस हो रही थीं. दिन और रात के तापमान में इस बड़े अंतर ने लोगों को उलझन में डाल दिया था. लेकिन अब मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह और दोपहर के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ तेज हवाएं और आंधी भी चलने की संभावना है, जिससे मौसम अचानक बिगड़ सकता है.

राजधानी में आंधी 

साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली-NCR के लिए सबसे बड़ी चिंता धूल भरा तूफान है. तेज हवाओं के कारण दिन में भी आसमान धुंधला या काला नजर आ सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है. इसका असर ट्रैफिक, उड़ानों और आम जनजीवन पर पड़ सकता है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम सामान्य नहीं रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. खुले इलाकों में जाने से बचें, कमजोर पेड़ों या होर्डिंग्स से दूर रहें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. तेज आंधी और बारिश से कुछ जगहों पर नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है.

गणतंत्र दिवस तक ठंडा रहेगा मौसम 

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश और तूफान के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जो करीब तीन दिनों तक बनी रह सकती है. वहीं, न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है. यानी दिन कुछ ठंडे होंगे और रातें उतनी ज्यादा सर्द नहीं रहेंगी. 23 जनवरी से 26 जनवरी तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है. इसके बाद मौसम के साफ होने की उम्मीद है. कोहरे का असर भी धीरे-धीरे कम होगा. इस साल दिल्ली-NCR में शीतलहर सिर्फ एक-दो दिन ही देखने को मिली, जबकि पहले कड़ी सर्दी की आशंका जताई जा रही थी. स्काईमेट वेदर के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. जीपी शर्मा ने पहले ही कहा था कि इस बार सर्दी ज्यादा तेज नहीं पड़ेगी, और अब उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है.

