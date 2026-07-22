Delhi-NCR Weather: आंधी-तूफान और भारी बारिश, ये होगा आज दिल्ली का हाल; IMD का अल्टीमेटम

Delhi-NCR Weather: मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे दिल्ली में तापमान में गिरावट आई. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रात में और अगले तीन दिनों तक तेज़ ज़मीनी हवाओं के साथ और बारिश होने का अनुमान लगाया है. IMD ने शहर के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया था और दिन भर भारी बारिश का अनुमान लगाया था. हालांकि, बारिश कम ही हुई और मौसम सुहावना बना रहा. जहां मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, वहीं दिल्ली के कई इलाकों में केवल हल्की बारिश हुई. हालांकि बुधवार का मौसम भी काफी हद तक मंगलवार जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन विभाग ने कोई येलो अलर्ट जारी नहीं किया है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.मंगलवार को पूरे दिन शहर में बादल छाए रहे और सुबह से देर शाम तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही.

भारी बारिश और तूफान का अलर्ट

इस बीच, IMD ने रात में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश, आंधी-तूफ़ान और 40 किमी/घंटा तक की तेज़ ज़मीनी हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार (22 जुलाई) को दिल्ली में बारिश और आंधी-तूफ़ान की संभावना है. मौसम विभाग ने कल भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों से मौसम में बड़े बदलाव के लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो सकती है.

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कई राज्यों में होगी भारी बारिश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के मौसम को लेकर IMD का कहना है कि, दिल्ली में भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान की संभावना है, साथ ही 60 किमी/घंटा तक की तेज़ हवाएं चल सकती हैं. यह मौसम प्रणाली एक बड़े अलर्ट का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित 14 राज्यों को प्रभावित कर रही है.

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