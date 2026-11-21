Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में जहां एक तरफ ठंड की मार पड़ने लगी है वहीं बढ़ते प्रदूषण ने अब भी राजधानी का जीना मुश्किल कर रखा है. बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को दिल्ली-NCR में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. वहीं IMD का ये भी कहना है कि, सुबह ज़्यादातर इलाकों में कोहरा और हल्की धुंध रहने की उम्मीद है, जबकि कुछ इलाकों में मीडियम कोहरा रहने की उम्मीद है. वहीं जान लेते हैं कि अब राजधानी की हवा कैसी है?

कैसी है दिल्ली की हवा ?

जानकारी की मुताबिक, 21 नवंबर को दिल्ली में टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 25°C से 27°C के बीच और मिनिमम टेम्परेचर 13°C से 15°C के बीच रहने की उम्मीद है. कई इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के आसपास रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर यह नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है. राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के शनिवार सुबह के डेटा के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार चला गया है, जबकि ज़्यादातर इलाकों में यह 200 से ऊपर बना हुआ है.

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दिल्ली का AQI

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार सुबह सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल DTU में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ AQI 362 था. आनंद विहार में AQI 324 और IIT दिल्ली में 307 रिकॉर्ड किया गया. अशोक विहार में AQI 288, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 269, IGI एयरपोर्ट (T3) में 250, बुराड़ी में 248, द्वारका सेक्टर 8 में 245 और अलीपुर में 239 रिकॉर्ड किया गया.