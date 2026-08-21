Home > दिल्ली > Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली का मौसम लगातार बदल रहा है. कभी बारिश तो कभी तेज धूप से लगातार गर्मी बनी हुई है. देश के मध्य, पूर्वी और उत्तरी राज्यों में मॉनसून की भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कई ज़िलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं.

By: Heena Khan | Published: August 21, 2026 7:10:21 AM IST

delhi weather today
delhi weather today


Delhi Weather: दिल्ली का मौसम लगातार बदल रहा है. कभी बारिश तो कभी तेज धूप से लगातार गर्मी बनी हुई है. देश के मध्य, पूर्वी और उत्तरी राज्यों में मॉनसून की भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कई ज़िलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 21 अगस्त के लिए देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मॉनसून ट्रफ के सक्रिय होने के कारण कई राज्यों में बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने और बाढ़ की चेतावनी जारी है. 

दिल्ली-NCR का मौसम 

बता दें कि दिल्ली-NCR इलाके में भी मौसम बदल गया है. दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को पूरे दिन तेज बारिश और आंधी-तूफ़ान होती रहेगी. 30 से 60 km/h की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम तापमान 28°C के आसपास रहने की उम्मीद है. जलभराव के कारण ट्रैफ़िक में रुकावट की भी आशंका है.

You Might Be Interested In

Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल

जानें किन-किन इलाकों में होगी बारिश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-NCR और बिहार समेत करीब 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान की आशंका है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है; साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है. इतना ही नहीं, इस मॉनसून सीज़न में हिमाचल प्रदेश में अब तक 208 लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों राज्यों में कई अहम रास्तों पर भूस्खलन के कारण ट्रैफिक बाधित हुआ है.

हम भी इंडिया है, प्लीज हमे चाइनीज मत कहो… अरुणाचल प्रदेश की इस प्यारी बच्ची ने मासूमियत से दिया भावुक संदेश

Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weatherhome-hero-pos-4today weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ठंड लगने पर पिएं ये 5 ड्रिंक्स

August 20, 2026

मायानगरी के ये सुपरस्टार्स असल में कहां से हैं? जानिए...

August 20, 2026

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026
Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट
Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट
Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट
Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट