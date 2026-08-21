Delhi Weather: 3 दिन तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली! आंधी-तूफान से भी होगा बुरा हाल; मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली का मौसम लगातार बदल रहा है. कभी बारिश तो कभी तेज धूप से लगातार गर्मी बनी हुई है. देश के मध्य, पूर्वी और उत्तरी राज्यों में मॉनसून की भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कई ज़िलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 21 अगस्त के लिए देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मॉनसून ट्रफ के सक्रिय होने के कारण कई राज्यों में बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने और बाढ़ की चेतावनी जारी है.

दिल्ली-NCR का मौसम

बता दें कि दिल्ली-NCR इलाके में भी मौसम बदल गया है. दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को पूरे दिन तेज बारिश और आंधी-तूफ़ान होती रहेगी. 30 से 60 km/h की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम तापमान 28°C के आसपास रहने की उम्मीद है. जलभराव के कारण ट्रैफ़िक में रुकावट की भी आशंका है.

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जानें किन-किन इलाकों में होगी बारिश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-NCR और बिहार समेत करीब 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान की आशंका है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है; साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है. इतना ही नहीं, इस मॉनसून सीज़न में हिमाचल प्रदेश में अब तक 208 लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों राज्यों में कई अहम रास्तों पर भूस्खलन के कारण ट्रैफिक बाधित हुआ है.

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