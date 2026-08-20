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Delhi Weather: दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम का मिजाज, आंधी के बाद बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी?

Delhi Weather: आज दिल्ली का मौसम सुबह से ही बदला हुआ है, कई इलाकों में छुट-पुट मंगलवार दोपहर दिल्ली-NCR में ज़ोरदार धूल भरी आंधी चली, जिससे तेज़ हवाएं चलीं और कई इलाकों में विज़िबिलिटी कम हो गई.

By: Heena Khan | Published: August 20, 2026 6:23:34 AM IST

Delhi Weather
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Delhi Weather: आज दिल्ली का मौसम सुबह से ही बदला हुआ है, कई इलाकों में छुट-पुट मंगलवार दोपहर दिल्ली-NCR में ज़ोरदार धूल भरी आंधी चली, जिससे तेज़ हवाएं चलीं और कई इलाकों में विज़िबिलिटी कम हो गई. मौसम में अचानक आए इस बदलाव के बावजूद, इलाके में भीषण गर्मी का असर बना रहा; दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और NCR के अन्य शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. चलिए जान लेते हैं आज का मौसम कैसा रहने वाला है. 

क्या आज दिल्ली में बारिश होगी?

ज़ोरदार धूल भरी आंधी से तेज़ धूप से कुछ समय के लिए राहत तो मिली, लेकिन मॉनसून की बारिश का इंतज़ार कर रहे लोगों को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी की ओर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की रफ़्तार धीमी है, जिससे बारिश के मौसम में देरी हो रही है.मंगलवार को दिल्ली और आस-पास के कई शहरों में तेज़ हवाएं चलीं और आसमान धूल से भरा रहा. आंधी के कारण विज़िबिलिटी में काफ़ी कमी आई और दोपहर की भीषण गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली.

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आज दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर

हालांकि, साल के इस समय के हिसाब से तापमान असामान्य रूप से ज़्यादा बना रहा. धूल भरी आंधी के बाद भी, दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40°C से ऊपर रहा, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. गर्म मौसम, शुष्क हालात और मॉनसून में देरी का असर पूरे इलाके में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weatherhome-hero-pos-1today weather
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