Delhi Weather: कहीं खतरा, कहीं सावधानी! दिल्ली-NCR के लिए IMD ने जारी किए अलग-अलग अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है; राजधानी के कुछ हिस्सों में पहले ही छिटपुट बारिश हो रही है. इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हो सकती है.क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली ने गुरुवार, 13 अगस्त को ज़िले के स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान (nowcast) जारी किया, जिसमें शाम 5:55 बजे तक राजधानी में अलग-अलग तीव्रता की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में कहाँ-कहाँ बारिश होगी?

सबसे ज़्यादा बारिश मध्य दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में होने की उम्मीद है, जहाँ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है. IMD ने मध्य दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया है.

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दिल्ली में कड़केगी बिजली

वहीं, दक्षिण-पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने की संभावना है. कलर-कोडेड मैप में हल्की बारिश से लेकर भारी बारिश तक की स्थितियों को दिखाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाकों को लाल रंग से चिह्नित किया गया है.

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