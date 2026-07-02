Delhi Rain: जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई! दिल्ली-NCR में बारिश की ठंडी-ठंडी बौछार; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

Delhi Ka Mausam: सुबह सुबह दिल्ली में झमाझम हुई बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जिससे गर्मी से राहत मिली. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आसमान में बादल छाए रहने, मध्यम बारिश और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है. IMD के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33°C से 34.8°C के बीच दर्ज किया गया, जो पहले की लू (हीटवेव) वाली स्थिति से काफी कम था. मौसम विभाग ने गुरुवार को भी अधिकतम तापमान 32°C से 34°C के बीच रहने और हल्की बारिश व तेज़ हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. इस बीच, IMD अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून के उत्तर भारत के कई हिस्सों में और आगे बढ़ने की उम्मीद है. वहीँ सुबह ही दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली.

कड़केगी बिजली और ठंडी बारिश

IMD की सुबह 6:45 बजे की चेतावनी के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली-NCR में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 100 kmph तक की तेज़ हवाओं की आशंका जताई गई है. बुलेटिन में मध्यम दर्जे की आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 69-80 kmph (झोंकों के साथ 100 kmph तक) की तेज़ हवाओं के साथ-साथ दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम और कई जगहों पर मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है.

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कैसा रहेगा आज का मौसम

रेड अलर्ट का मतलब है कि सुबह हुई हल्की बारिश के मुकाबले मौसम अब ज़्यादा खराब होने वाला है; IMD की स्थानीय चेतावनी के अनुसार, दिन चढ़ने के साथ मौसम और ज़्यादा बिगड़ सकता है. X (पहले ट्विटर) पर मौसम पर नज़र रखने वालों ने पहले ही कहा था कि बारिश एक जैसी नहीं होगी और दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में पूर्वी हिस्से की तुलना में ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती. हवा की तेज़ गति की भविष्यवाणी को देखते हुए यह स्थिति अब और भी जोखिम भरी हो गई है.

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