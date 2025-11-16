Home > दिल्ली > Delhi Weather: तापमान घटेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी…दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, प्रदूषण से नहीं मिली राहत

Delhi Weather Forecast Today : दिल्ली एनसीआर में 21 नवंबर तक तापमान 8 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. हालांकि इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है.

November 16, 2025 9:36:17 AM IST

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली एनसीआर (Delhi-NCR) में सोमवार, 17 नवंबर को अचानक मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. सोमवार को आसमान में हल्के बादल और कोहरा देखने को मिलने वाला है. दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की धूप रही और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रही हैं. वहीं रात को तापमान करीब 9 डिग्री के आसपास रहा है. अधिकतम तापमान की बात करें तो वह 24 डिग्री सेल्सियस तक रहा. यानी आज भी सुबह थोड़ा कोहरा देखनो को मिल सकता है और दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा. 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है. तापमान में कोई बहुत बड़ा होते हुए नहीं नजर आ रहा है.  

दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज 

  • दिल्ली  24/9 (तापमान अधिकतम/न्यूनतम)     303 (AQI)
  • गुड़गांव 26/11  (तापमान अधिकतम/न्यूनतम) 344 (AQI)
  • ग्रेटर नोएडा 26/12 480   (तापमान अधिकतम/न्यूनतम) (AQI)

प्रदूषण से नहीं मिली रही राहत

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 17 से 21 नवंबर तक मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के तहत 21 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है. फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 300 के करीब देखने को मिल रहा है. हालांकि दिल्ली एनसीआर में अभी प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलने वाली है. 

8 डिग्री तक गिर सकता है तापमान 

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, इस सप्ताह में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है. इस पूरा सप्ताह अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की संभावना भी जताई गई है. सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. हवा की गति बढ़ती और घटती रहेगी. हालांकि बारिश का इस हफ्ते कोई अनुमान नहीं है.  

