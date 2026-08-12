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Delhi Weather: सावधान! आज फिर बरसेंगे दिल्ली में बादल, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक बदलेगा मौसम; IMD अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में आज मौसम बदला हुआ रह सकता है. आसमान में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है. सुबह के समय मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

By: Heena Khan | Published: August 12, 2026 7:04:26 AM IST

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Delhi Weather: दिल्ली-NCR में आज मौसम बदला हुआ रह सकता है. आसमान में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है. सुबह के समय मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. लोगों को आज धूप और बारिश के बीच मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. बारिश के कारण तापमान में भी थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है.

बारिश और तेज बौछार की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 11 और 12 अगस्त के दौरान कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है. दिल्ली-NCR के कुछ इलाकों में तेज बौछारों के साथ गरज और चमक भी देखने को मिल सकती है. कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश हो सकती है, जबकि दूसरे इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. ऐसे मौसम में लोगों को घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए.

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आने-जाने वालों को सावधानी की सलाह

बारिश के कारण दिल्ली-NCR की सड़कों पर पानी जमा होने और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने की परेशानी हो सकती है. ऑफिस, स्कूल या किसी जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर चलना बेहतर रहेगा. बारिश के दौरान खुले इलाकों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचना चाहिए. वाहन चलाने वालों को भी धीमी गति से गाड़ी चलाने और फिसलन वाली सड़कों पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weathertoday weather
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