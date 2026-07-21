Delhi-NCR Traffic: दिल्ली-एनसीआर में लगा भीषण जाम! ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; इन रास्तों पर जानें से बचें

Delhi NCR Traffic: दिल्ली-NCR में मंगलवार को लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. राजधानी में चल रहे विरोध प्रदर्शन और किसानों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने सभी बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग पर सुरक्षा कड़ी कर दी. अलग-अलग जगहों पर बैरिकेड्स और गाड़ियों की कड़ी चेकिंग के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम को जोड़ने वाले बड़े रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. इसका असर ऑफिस में काम करने वालों और रोज़ाना आने-जाने वालों पर पड़ा, जो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे.

सुरक्षा और बॉर्डर चेकिंग बढ़ाई गई

दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शन और किसानों के प्रस्तावित “दिल्ली मार्च” को देखते हुए, पुलिस ने राजधानी के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए. कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए और गाड़ियों की अच्छी तरह से चेकिंग की गई, जिससे ट्रैफिक काफी धीमा हो गया. दिल्ली में घुसने वाले लगभग सभी बड़े बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिससे सुबह से ही लंबी लाइनें लग गईं.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई रास्तों पर लंबा जाम. डीएनडी फ्लाईवे, सेक्टर 62, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद-दिल्ली रूट और गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले रूट पर ट्रैफिक जाम सबसे ज़्यादा था. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे 45 मिनट से एक घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे. सुबह के रश आवर में जाम और बढ़ गया, जब हज़ारों गाड़ियां फंसी रहीं.

ऑफिस जाने वालों की बढ़ीं मुश्किलें

भारी ट्रैफिक जाम की वजह से कामकाजी लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुईं. कई कर्मचारी समय पर अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाए, वहीं स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर एंबुलेंस और ज़रूरी सर्विस की गाड़ियां भी धीमी स्पीड से चलती दिखीं. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से मुख्य रूटों पर कुछ समय तक जाम रह सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

हालात को देखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति देख लें और जहां तक ​​हो सके दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें. उन्होंने लोगों को DND फ्लाईवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे बिज़ी रास्तों से बचने की सलाह दी है.

इन दूसरे रास्तों का करें इस्तेमाल

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कालिंदी कुंज, आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, भोपुरा बॉर्डर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि लंबे ट्रैफिक जाम से बचने के लिए घर से निकलने से पहले गूगल मैप्स या ट्रैफिक अपडेट देख लें. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और हालात नॉर्मल होने तक बड़े बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग जारी रहेगी. इसलिए, दिल्ली-NCR के बड़े रास्तों पर कुछ समय तक ट्रैफिक जाम रहने की उम्मीद है.