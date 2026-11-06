दिल्ली-NCR की जहरीली हवा! रोहिणी से आरके पुरम तक, ये 10 इलाके सबसे ज्यादा प्रदूषित

एचटी के पॉल्यूशन डैशबोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर 12 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया. यह 400 के स्तर के काफी करीब है. AQI 400 या उससे ज्यादा होने पर हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में मानी जाती है. यह आंकड़ा दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगे मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले डेटा के आधार पर तैयार किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) हर स्टेशन के AQI की गणना पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के आधार पर हर घंटे करता है. डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 31 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता ‘खराब’, जबकि 28 स्टेशनों पर ‘बहुत खराब’ दर्ज की गई.

दिल्ली के 10 सबसे प्रदूषित शहर

लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के जिन 10 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया, उनमें रोहिणी सबसे ऊपर रहा। यहां AQI 474 रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद पंजाबी बाग में 465 और जहांगीरपुरी में 458 AQI दर्ज हुआ.

इनके अलावा DTU में 454, आरके पुरम में 450, मुंडका में 446, विवेक विहार में 438, सोनिया विहार में 436, बवाना में 435 और अलीपुर में 434 AQI रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को एक बड़ा कारण बताया. कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने के साथ-साथ मध्यम और लंबे समय के लिए भी ठोस योजनाएं बनाने को कहा.

वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों और उपायों पर चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली-NCR में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम पर भी चिंता जताई.

सीजेआई ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि प्रदूषण पर लगातार चर्चा होती है और कई सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद AQI का स्तर 400 के करीब पहुंच चुका है. कोर्ट ने दिल्ली को गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ को भी गंभीरता से लिया.

CJI ने कहा, ‘दिल्ली की सड़कों और दिल्ली को NCR से जोड़ने वाली सड़कों को देखिए. किसी भी सड़क और उस पर चलने वाले वाहनों को देखिए. यही सबसे बड़ी समस्या है.’

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