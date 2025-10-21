दिल्ली के 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स, जेल से चलाते हैं अपना ‘साम्राज्य’, शौक ‘खून-खराबा’

Delhi-NCR 5 most dangerous gangsters: राजधानी दिल्ली में अपराध की दुनिया कई कुख्यात नामों से भरी है, जो जेल के अंदर बैठकर भी अपने आपराधिक नेटवर्क को संचालित करते हैं। तिहाड़ जेल जिनका ठिकाना है, ऐसे ही पांच नामी-गिरामी गैंगस्टर्स हैं नीरज बवाना, काला जठेड़ी, हाशिम बाबा, कपिल सांगवान और इरफान छेनू इन पांचों गैंगस्टर्स ने दिल्ली में अपना आतंक तेज़ी से फैला रखा है. आज भी लोग इनके नाम से खौफ खाते हैं.

1. नीरज बवाना:

बस कंडक्टर का बेटा बना दिल्ली का ‘डॉन’ दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला नीरज सहरावत, जिसे नीरज बवाना के नाम से भी जाना जाता है. नीरज बवाना आज कर तिहाड़ जेल से अपना गैंग चलाता है. एक बस कंडक्टर के बेटे नीरज ने महज 19 साल की उम्र में साल 2007 में छोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा था. जो जल्द ही लूट, हत्या और जबरन वसूली जैसे एक दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में बदल गया. आज की तारीख वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है.

2. काला जठेड़ी:

पहलवानी का शौक छोड़कर गैंगस्टर बना काला जठेड़ी, जिसका असली नाम संदीप झांझरिया है, मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव का रहने वाला है. पहलवानी का शौक रखने वाला संदीप वैसे तो फौज में जाना चाहता था, लेकिन 12वीं के बाद आईटीआई डिप्लोमा बीच में छोड़कर उसने केबल ऑपरेटर का काम करना शुरू कर दिया. जल्द ही उसका मन इस काम में नहीं लगा और उसने साल 2009 में पहली हत्या के साथ जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था. दिल्ली-एनसीआर में उसने अपना आतंक का जाल चारों तरफ बिछाया हुआ है.

3. हाशिम बाबा:

संजय दत्त के किरदारों से ली ‘प्रेरणा’ दिल्ली के जाफराबाद से ताल्लुक रखने वाले हाशिम बाबा का असली नाम आसिम है. वह बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के किरदारों से इतना प्रभावित था कि उनके ‘संजू बाबा’ नाम से प्रेरणा लेकर अपने नाम के पीछे ‘बाबा’ लगा लिया. साल 2007 में उसने जुए के धंधे से अपना ‘क्राइम करियर’ शुरू किया और जल्द ही राजधानी दिल्ली में सट्टे के कारोबार का बड़ा नाम बन गया. इतना ही नहीं दाऊद इब्राहिम से प्रभावित होकर वह बाद में अपहरण और हत्या जैसे बड़े अपराधों में भी शामिल हो गया था.

4. कपिल सांगवान (नंदू):

नेताओं की हत्याओं का मास्टरमाइंड दिल्ली-एनसीआर में ‘नंदू’ के नाम से जाना जाने वाला कपिल सांगवान अब कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हत्याओं के लिए कुख्यात है, जिनमें इनेलो नेता नफे सिंह राठी और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या मुख्य रूप से शामिल है. सांगवान वर्तमान में ब्रिटेन में रहता है, लेकिन जेल में बंद उसका बड़ा भाई ज्योति सांगवान दिल्ली से गैंग का काम संभालने की पूरी कोशिश करता है. उसके भाई ने खुलेआम नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

5. इरफान उर्फ छेनू:

कोर्ट में हमले ने जोड़ा बवाना से नाता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात अपराधी इरफान उर्फ छेनू पहलवान भी तिहाड़ जेल से अपना साम्राज्य चलाने का काम करता है. उस पर मकोका (MCOCA) लगाया गया है और वह जबरन वसूली, रंगदारी और हत्या के कई मामलों में शामिल है. तो वहीं, साल 2015 में दिल्ली की कोर्ट में छेनू पर हुई जानलेवा फायरिंग की घटना ने उसे नीरज बवाना गैंग के करीब ला दिया, जिसके बाद दोनों गैंग्स ने दुश्मन गैंग से निपटने के लिए अंत में अपना हाथ भी मिलाया था.