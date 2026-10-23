Delhi NCR Pollution Report 2026: दिल्ली-एनसीआर में कैसे कम होगा वायु प्रदूषण? बन गया प्लान !

Delhi NCR Pollution Report 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई और हवा की रफ्तार बेहद धीमी पड़ने से राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) में इजाफा होने लगा है. गुरुवार को AQI 225 दर्ज किया गया था. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी को ‘खराब’ श्रेणी में रखता है. इसके बाद गुरुवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित अंतर-राज्य समन्वय बैठक में इन योजनाओं और उन्हें लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई.

इस बैठक में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई कदम उठाने का फैसला किया है. इनमें अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और नियमों के पालन के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, नियमों का पालन न करने वाली अंतर-शहरी और अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली की सीमाओं पर ही दूसरी तरफ मोड़ देना, दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी सुनिश्चित करना और संयुक्त कार्रवाई के लिए शहर की सीमाओं पर साझा प्रवर्तन टीमें (joint enforcement teams) तैनात करना शामिल है.

गुरुवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अन्य संबंधित पक्ष शामिल थे. इनमें शहर की नागरिक एजेंसियां ​​और पड़ोसी राज्यों की पुलिस अधिकारी शामिल थे. उनके साथ एक अंतर-राज्य समन्वय बैठक की. इस बैठक में योजनाओं और उन्हें लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई. पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) एसके सिंह ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) और ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना था.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया. इसके लिए उन्होंने एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को जोड़ने का निर्देश दिया.

बसों के रूट में बदलाव और वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां

बैठक में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि यह व्हाट्सएप ग्रुप CAQM के निर्देशों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के अपडेट को तुरंत साझा करने में मदद करेगा. साथ ही इससे संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करने में भी आसानी होगी. स्पेशल CP अजय चौधरी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो अंतर-शहर और अंतर-राज्य बसें नियमों का पालन नहीं करतीं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाए. ऐसी सार्वजनिक परिवहन बसों को दिल्ली की सीमाओं पर ही दूसरे रास्तों की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करने के बाद उन्हें मोड़ने से ट्रैफिक जाम होता है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है.

अजय चौधरी ने बैठक में कहा कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और BS-VI डीजल बसों को ही कुछ शर्तों के साथ प्रवेश की अनुमति है. इसके अलावा, 1 नवंबर से अगले साल 31 जनवरी तक, दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लागू रहेंगी (कुछ छूटों को छोड़कर). दिल्ली की सीमाओं पर बड़े बोर्ड लगाए जाने चाहिए, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा हो कि प्रतिबंधित वाहनों—जिनमें वे वाहन भी शामिल हैं जो तय उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते और जिन्हें कोई छूट नहीं मिली है. उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.

संयुक्त प्रवर्तन (Joint Enforcement) और धूल पर नियंत्रण

नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सीमाओं पर संयुक्त प्रवर्तन टीमें तैनात करने की योजना बनाई गई है. इसके साथ ही, ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे ‘नो-एंट्री’ के समय का सख्ती से पालन कराएं, ऐसे वाहनों की जांच करें जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है या जो क्षमता से अधिक लोड लेकर चल रहे हैं और निर्माण व विध्वंस (C&D) सामग्री ले जाने वाले उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें जो तय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

प्रदूषण कम करने का काम होगा शुरू

नगर निकायों (civic agencies) से कहा गया है कि वे चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, धूल कम से कम उड़े यह सुनिश्चित करें और सड़कों व निर्माण स्थलों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें. साथ ही GRAP के उपायों, CAQM के निर्देशों और वाहनों के प्रवेश को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए. DCP सिंह ने आगे कहा कि वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ (PUCC) रखें, जहां भी यह लागू होता हो. हम GRAP के उपायों, CAQM के निर्देशों और वाहनों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों के बारे में लोगों को जागरूक करने पर भी ध्यान देंगे. इन उपायों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना और दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है.