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Delhi me kab hogi barish: दिल्ली-NCR में मानसून पर लगा ‘ब्रेक’, उमस ने छुड़ाए पसीने; जानें कब मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में मानसून पर अचानक ब्रेक क्यों लगा और अब झमाझम बारिश कब होगी? जानिए मौसम वैज्ञानिकों का क्या है कहना और कब मिलेगी इस उमस से राहत.

By: Shivani Singh | Published: July 14, 2026 7:51:07 PM IST

दिल्ली-NCR में मानसून पर अचानक ब्रेक क्यों लगा और अब झमाझम बारिश कब होगी? जानिए मौसम वैज्ञानिकों का क्या है कहना और कब मिलेगी इस उमस से राहत.
दिल्ली-NCR में मानसून पर अचानक ब्रेक क्यों लगा और अब झमाझम बारिश कब होगी? जानिए मौसम वैज्ञानिकों का क्या है कहना और कब मिलेगी इस उमस से राहत.


दिल्ली-एनसीआर में पिछले हफ्ते मानसून ने धमाकेदार दस्तक तो दी, लेकिन यह राहत ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी. हफ्तेभर से बारिश न होने के कारण उमस का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून अचानक ठहर गया है. आसमान से बादल गायब हो चुके हैं और तीखी धूप ने गर्मी को और बढ़ा दिया है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बारिश के इस लंबे इंतज़ार को ‘ब्रेक मानसून’ (Monsoon Break) कहा जाता है, यानी मानसून की गतिविधियों पर कुछ समय के लिए लगा विराम. ऐसा मानसून की ट्रफ लाइन (कम दबाव वाले क्षेत्र) में आए बड़े बदलाव के कारण हुआ है. यही ट्रफ लाइन देश में भारी बादल, नमी और बारिश लाने के लिए ज़िम्मेदार होती है.

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानसून की यह बेल्ट फिलहाल खिसककर उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों (नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों) की तरफ चली गई है. यही वजह है कि सिर्फ उत्तरी हिस्सों में बारिश हो रही है, जबकि मैदानी इलाके पूरी तरह सूखे पड़े हैं. पिछले हफ्ते बने कम दबाव के एक क्षेत्र ने भी इस ट्रफ लाइन को उत्तर की ओर धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई है.

दिल्ली-NCR सूखा, तो पूर्वी भारत में आफ़त की बारिश

स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक महेश पालावत के मुताबिक, दिल्ली-NCR और उत्तर-पश्चिम भारत में ‘ब्रेक मानसून’ जैसे हालात बन गए हैं. इसके चलते वायुमंडल में नमी का स्तर अचानक गिरा है और बादल नहीं बन पा रहे हैं. दूसरी तरफ, देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है.

दरअसल, बिहार, बांग्लादेश और असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र) बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से आ रही सारी नमी को अपनी तरफ खींच रहा है. ‘ब्रेक मानसून’ की स्थिति तब बनती है, जब मानसून की ट्रफ लाइन का केंद्र खिसककर हिमालय की तलहटी (फुटहिल्स) तक पहुंच जाता है. इस बदलाव की वजह से मैदानी इलाकों में सूखी पछुआ हवाएं चलने लगती हैं, जिससे नमी कम हो जाती है, तापमान बढ़ता है और बारिश थम जाती है.

अल नीनो का असर: उम्मीद से ज़्यादा लंबा खिंचा यह ‘ब्रेक’

आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में ‘ब्रेक मानसून’ का यह दौर महज़ 4 से 6 दिनों का होता है. लेकिन इस बार यह असामान्य रूप से लंबा खिंच गया है और करीब 11 से 12 दिनों से बना हुआ है.

महेश पालावत के अनुसार, इस लंबे सूखे स्पेल के पीछे अल नीनो (El Niño) का बढ़ता असर है, जो जुलाई के उत्तरार्ध (सेकंड हाफ) में साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है. इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक मौसम चक्र में आ रहे बदलाव भी मानसून की चाल को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं.

कब मिलेगी इस चिपचिपी गर्मी से राहत?

मौसम का यह मिजाज कब बदलेगा, इसे लेकर भी बड़ी अपडेट आई है. महेश पालावत का कहना है कि 19 जुलाई के बाद मानसून की ट्रफ लाइन एक बार फिर दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू होगी. इसके बाद ही बारिश का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है. फिलहाल करीब एक हफ्ते का यह ब्रेक बना रहेगा, लेकिन इसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश की वापसी होगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

Tags: MonsoonRainweather
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