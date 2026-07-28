Delhi NCR Weather Update:  क्या आज दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में बारिश होगी या गर्मी-उमस करेगी परेशान

Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-NCR में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) से आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन के दौरान बारिश होने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी ककी बात करें तो यहां पर मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. साथ ही दिन भर हल्की बारिश भी हो सकती है. तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के निचले से मध्यम स्तर (30-35°C) के बीच रहेगा और नमी का स्तर अधिक रहेगा.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे अन्य शहरों में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा. 7 दिनों के पूर्वानुमान से पता चलता है कि तापमान में उतार-चढ़ाव होगा और सप्ताह के बीच में मौसम गर्म रहेगा.

IMD ने राष्ट्रीय राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है. मंगलवार को सुबह, दोपहर और शाम सहित पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि नमी का स्तर अधिक रहने की संभावना है. इससे गर्मी और उमस भरा मौसम रहेगा.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. नमी का स्तर 75 से 80 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. IMD ने आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है. सुबह, दोपहर और शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.

गुरुग्राम का मौसम

गुरुग्राम में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन के अधिकांश समय तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हवा की गति लगभग 5.96 रहने की संभावना है, जिसमें हवा के झोंके 7.25 तक पहुंच सकते हैं और हवा 123 डिग्री की दिशा में चलेगी.

नोएडा में मौसम

मंगलवार को नोएडा में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. दिन भर तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा की गति लगभग 4.89 रहने की उम्मीद है, जिसमें हवा के झोंके 7.53 तक पहुंच सकते हैं और हवा 125 डिग्री की दिशा में चलेगी.

गाजियाबाद का मौसम

मंगलवार को गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन के दौरान तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

फरीदाबाद में मौसम

मंगलवार को फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. दिन के दौरान तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. शाम तक हल्की बारिश का अनुमान है.