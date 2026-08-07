बारिश से बेहाल Delhi-NCR! जगह-जगह लंबा जाम, घर से निकलने से पहले जानिए कहां कैसा है हाल? IMD का रेड अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई मूसलाधार और लगातार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन इसके साथ ही जलभराव और लंबे ट्रैफिक जाम की आफत भी खड़ी कर दी. राजधानी के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं. दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में तो सड़कों पर कई फीट गहरा पानी जमा हो गया, जिससे लोग अपने वाहनों को पानी के बीच धक्का लगाने को मजबूर दिखे. इसके अलावा, दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से मकान ढहने की घटनाएं भी सामने आई हैं.

गांधी नगर इलाके में भी भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव देखने को मिला, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश का पानी दक्षिण दिल्ली स्थित दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स ऑफिस परिसर तक में घुस गया. लगातार हो रही इस बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और लोग घंटों पानी व जाम से जूझते नजर आए.

इन रास्तों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार

बारिश और जलभराव के चलते महरौली-बदरपुर रोड, आईटीओ (ITO), वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली-जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे प्रमुख इलाकों में गाड़ियां रेंगती हुई दिखीं.

पूर्वी दिल्ली के जीटी रोड, जीटीबी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन में भी यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा. सोशल मीडिया पर भी दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म्स और महरौली-बदरपुर रोड के विभिन्न हिस्सों से जलभराव की तस्वीरें व वीडियो लगातार सामने आते रहे.’

#WATCH | Delhi: Heavy waterlogging in Sangam Vihar area, following heavy rainfall. People push their vehicles through deep water. pic.twitter.com/Bjw92D5tEF — ANI (@ANI) August 7, 2026

#WATCH | Delhi: Heavy waterlogging in Sangam Vihar area, following heavy rainfall. People push their vehicles through deep water. pic.twitter.com/Bjw92D5tEF — ANI (@ANI) August 7, 2026

VIDEO | Gurugram: Heavy rainfall causes severe waterlogging in the Sheetla Mata Mandir area. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/S1LHq6wxh2 — Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 202

मौसम विभाग (IMD) ने जारी किया ‘रेड अलर्ट’

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत में एक साथ कई मौसमी प्रणालियों (Weather Systems) के सक्रिय होने की वजह से यह भारी बारिश हो रही है. हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. IMD ने चेतावनी दी है कि मूसलाधार बारिश का यह दौर अभी जारी रह सकता है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसे हालात और ट्रैफिक में बड़ी रुकावटें आने का खतरा है.

Major weather update – Delhi NCR (5:15pm) Excessive feeder bands from NW UP will enter Delhi NCR until late nights. • Current spell of moderate to heavy rains will continue atleast till 9pm across Delhi, Faridabad, Gurgaon, Noida, Ghaziabad. Reduction is expected thereafter… pic.twitter.com/Ns0xAySzVd — Weatherman Navdeep Dahiya (@navdeepdahiya55) August 7, 2026

मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. साथ ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे भारी बारिश के बीच सफर करते समय सावधानी बरतें और जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचें.