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दिल्ली-NCR में लोगों को मिली गर्मी से राहत! धूल भरी आंधी, तेज हवाओं और बारिश ने गिराया तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी

कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद, गुरुवार शाम को दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और बारिश हुई, जिससे तापमान में अचानक गिरावट आई, जबकि आईएमडी ने रात भर और अधिक गरज और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 28, 2026 7:18:30 PM IST

दिल्ली-NCR में लोगों को मिली गर्मी से राहत!
दिल्ली-NCR में लोगों को मिली गर्मी से राहत!


कई दिनों तक भीषण गर्मी की लहर के बाद, गुरुवार शाम को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी के बाद आज लोगों को थोड़ी राहत मिली.

दिल्ली भर में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं, जिसके बाद कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई. मौसम में अचानक आए इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

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IMD ने जारी किया अलर्ट 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इससे पहले दिल्ली और नोएडा के लिए ऑरेंज अलर्ट और गुरुग्राम के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें मध्यम से लेकर गंभीर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने, छिटपुट ओलावृष्टि और 60-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की चेतावनी दी गई थी. बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही राजस्थान-हरियाणा क्षेत्र से दिल्ली-एनसीआर की ओर बढ़ते मौसम की गतिविधियों में तीव्रता आने की भविष्यवाणी की थी. इस प्रणाली के कारण कई क्षेत्रों में धूल भरी आंधी के बाद मध्यम बारिश और तूफान की स्थिति बनी.

भीषण गर्मी के कारण राजधानी क्षेत्र में दिन का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था, जबकि रातें भी असामान्य रूप से गर्म रहीं, कुछ स्थानों पर मई के महीने का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. इन परिस्थितियों के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई थी और पूरे क्षेत्र में बाहर निकलना मुश्किल हो गया.

उत्तर भारत में कई जगह मौसम ने ली करवट 

मौसम प्रणाली राजस्थान और हरियाणा से पूर्व की ओर दिल्ली-एनसीआर की तरफ बढ़ी, उपग्रह चित्रों (satellite images) में आगरा और आसपास के क्षेत्रों की ओर फैले घने बादल दिखाई दे रहे हैं. आईएमडी के अनुसार, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शाम और रात भर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी है कि वे तीव्र आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहें और धूल भरी आंधी के कारण कम दृश्यता की अवधि के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें.

Tags: delhidelhi ncr weatherimd alert
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