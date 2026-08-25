Delhi-NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, इन इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान

Delhi-NCR Rain News: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया. वहीं अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया. गुरुग्राम और नोएडा में भी ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी. भारी बारिश की वजह से लुटियंस दिल्ली के अशोका रोड, रायसीना रोड, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आसपास के इलाके, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग और कनॉट प्लेस में जलभराव देखने को मिला.

इसके अलावा एम्स और सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी जलभराव की सूचना मिली. जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चालकों को पानी के बीच से वाहन निकालते हुए देखा गया. भारी बारिश के बाद आईटीओ, मोती बाग, कमला नगर और करोल बाग समेत कई अन्य इलाकों में भी जलभराव देखा गया. सुबह 8:30 बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में कई इलाकों में करीब 100 मिलीमीटर (मिमी) या उससे अधिक बारिश दर्ज की गई.

आयानगर में सबसे अधिक 101.9 मिमी बारिश दर्ज

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे की अवधि में आयानगर में सबसे अधिक 101.9 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद रिज में 100.4 मिमी बारिश हुई. सफदरजंग में 99.1 मिमी और लोधी रोड में 98.3 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, मंगलवार सुबह आठ बजे तक पालम में 68 मिमी बारिश हुई.

बारिश के कारण शहर के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आईएमडी के सभी पांच मौसम केंद्रों में तापमान सामान्य से नीचे रहा. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा. पालम में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम था.

‘संतोषजनक’ श्रेणी में रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक

वहीं लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा, जबकि रिज में 20.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम था. आयानगर में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा. सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 100 रहा, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है.