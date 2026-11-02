दीवाली से पहले 4 करोड़ लोगों पर आई ‘आफत’ घर से निकलने पर हो सकते हैं बीमार!

Delhi NCR AQI Report 02 November 2026: दीवाली में अभी एक सप्ताह यानी 7 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी से दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की सांसों पर संकट छाने लगा है. सप्ताह के पहले दिन सोमवार (02 अक्टूबर, 2026) को इस सीजन में पहली बार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गिरकर ‘बहुत खराब’ (very poor) श्रेणी में आ गई है. राष्ट्रीय राजधानी घने धुंध (smog) की चपेट में है. पिछले सप्ताह बारिश के कारण प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब यह फिर से तेजी से बढ़ गया है. प्रदूषण के स्तर में यह बढ़ोतरी दिवाली से एक हफ्ते पहले हुई है. दिवाली के दौरान आमतौर पर पटाखे जलाए जाते हैं, जिससे राजधानी की हवा में प्रदूषण और बढ़ जाता है.

सोमवार सुबह 7:05 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 307 दर्ज किया गया, जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार, रविवार को शहर का 24 घंटे का औसत AQI 261 (‘खराब’ श्रेणी) रहा. एक दिन पहले यह 117 (‘मध्यम’ श्रेणी) था, यानी हवा की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है. इससे भी पहले बारिश के चलते शुक्रवार को AQI 60 था, क्योंकि भारी बारिश ने दिल्ली की हवा से प्रदूषण को धो दिया था. इससे पिछले चार सालों में अक्टूबर का सबसे साफ दिन देखने को मिला था.

आने वाले दिनों में और खराब होगा वायु प्रदूषण

मौसम विज्ञानी नवदीप दहिया ने चेतावनी दी है कि स्मॉग का मौसम शुरू हो गया है। मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है. उन्होंने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली-NCR में ज्यादातर AQI सेंसर अब 300 से ऊपर का AQI स्तर दिखा रहे हैं और कई जगहों पर यह रात 400-500 की रेंज तक पहुंच रहा है. हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही हैं और मौसम शांत है. ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले सभी कण लंबे समय तक वातावरण में बने रहेंगे. नवदीप दहिया ने आगे कहा कि अगले 7 से 10 दिनों तक मौसम की स्थिति में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली-NCR और उत्तरी मैदानी इलाकों में स्मॉग की स्थिति और भी खराब हो सकती है.

36 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ दर्ज की गई

दिल्ली के 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 58 का डेटा उपलब्ध था. इनमें से 36 स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ (very poor) दर्ज की गई. जहांगीरपुरी इकलौता ऐसा स्टेशन रहा जो ‘गंभीर’ (severe) श्रेणी में आया, जहां AQI 417 दर्ज किया गया। पांच स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ (moderate) रही, जबकि बाकी स्टेशन ‘खराब’ (poor) श्रेणी में रहे.

क्या है नियम

CPCB के अनुसार, 0-50 AQI को अच्छा , 51-100 को संतोषजनक , 101-200 को मध्यम , 201-300 को खराब , 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर (severe) श्रेणी में रखा गया है.

PM2.5 मुख्य प्रदूषक है

सोमवार सुबह 6 बजे, CPCB के अनुसार 58 रिपोर्टिंग स्टेशनों में से 51 पर PM2.5 मुख्य प्रदूषक था, जबकि बाकी सात स्टेशनों पर PM10 मुख्य प्रदूषक था। इससे एक दिन पहले इसी समय, 57 में से 46 स्टेशनों पर PM2.5 मुख्य प्रदूषक था, और 11 स्टेशनों पर PM10 दर्ज किया गया था.

दिल्ली में पिछली बार 11 फरवरी को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई थी, जब 24 घंटे का औसत AQI 305 था. इससे पहले, 4 फरवरी को AQI 339 तक पहुंच गया था.