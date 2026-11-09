Delhi NCR AQI Report : दिल्ली-एनसीआर में जमकर फोड़े गए पटाखे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी धुआं-धुआं; AQI पहुंचा 400 पार

Delhi NCR AQI Report : सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संबंधित विभागों के लगाम लगाने के आश्वासन देने के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई सालों की तरह इस बार भी कुछ नहीं बदला. दीवाली त्योहार पर लोगों ने रविवार (08 नवंबर, 2026) की रात तक जमकर पटाखे इसका नतीजा यह है कि अगले दिन यानी सोमवार को दिल्ली की हवा जहरीली हो गई. दिल्ली-एनसीआर में करीब-करीब सभी जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 400 के पार चला गया है. यह बहुत (very poor) श्रेणी में है. इसके दिन बीतने के साथ ही और खराब स्थिति में जाने के आसार हैं.

इससे पहले रविवार को डेटा दर्ज करने वाले 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 12 में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ (severe) श्रेणी में थी, जबकि 22 स्टेशनों में यह ‘बहुत खराब’ (very poor) श्रेणी में रही. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, रविवार को दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ (very poor) श्रेणी में थी, लेकिन दीवाली की शाम जश्न के बाद इसके और खराब होने की आशंका है. दिल्ली के लिए ‘एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (EWS) के अनुसार, 9 नवंबर से कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने की संभावना है.

#WATCH दिल्ली: CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार ITO पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 406 है, जिसे ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में रखा गया है। (वीडियो सुबह 04:20 बजे का है) https://t.co/nsZcncQPYO — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 8, 2026

सोमवार को हालत होंगे और खराब

अनुमान है कि दीवाली के जश्न, वाहनों से निकलने वाले धुएं और पराली जलाने के पीक सीजन के कारण सोमवार को हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ (severe) श्रेणी में पहुंच सकती है. रविवार को डेटा दर्ज करने वाले 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 12 में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ (severe) श्रेणी में थी, और 22 में ‘बहुत खराब’ (very poor) श्रेणी में थी। सबसे खराब AQI जहांगीरपुरी में 463 दर्ज किया गया.

पूरी दिल्ली में बिगड़ सकता है AQI

शहर का औसत AQI शनिवार के 369 से बढ़कर रविवार को 376 हो गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी की 400 की सीमा के काफी करीब रहा. कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने पहले ही इस स्तर को पार कर लिया है, जो पूरी राजधानी में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का संकेत देता है. पराली जलाने से 3.5 प्रतिशत योगदान होने की संभावना है, जबकि पूर्वानुमानों के मुताबिक सोमवार को यह योगदान लगभग 2.99 प्रतिशत रह सकता है.

क्या है AQI का मानक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है.