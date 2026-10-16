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Delhi NCR AQI: बारिश से पारा गिरा और बढ़ी हल्की ठंड, जानिये वायु प्रदूषण से कितनी मिली राहत

Delhi NCR AQI: बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर में पारा गिरने के साथ ही ठंड में भी इजाफा हो गया है. बारिश से वायु गुणवत्ता सूचकांक पर भी असर पड़ा है.

By: JP Yadav | Published: October 16, 2026 12:02:30 PM IST

Delhi NCR AQI: बारिश से पारा गिरा और बढ़ी हल्की ठंड, जानिये वायु प्रदूषण से कितनी मिली राहत
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Delhi NCR AQI: दिल्ली-एनसीआर में असमय बारिश ने करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है. बारिश के चलते दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) में सुधार हुआ है. बारिश के बाद दिल्ली में पारा गिरा है और AQI भी संतोषजनक  स्तर पर आया है. रिज स्टेशन पर 5 स्टेशनों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 24 घंटों में 4.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है.

एक दिन पहले यानी गुरुवार को राजधानी राजधानी और एनसीआर के शहरों में बारिश के बाद शुक्रवार सुबह रिज मौसम स्टेशन पर दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 17.7 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि शहर की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में सुधर गई.

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उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के बेस मौसम केंद्र सफदरजंग में शुक्रवार सुबह 8.30 बजे न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है. पालम में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड पर 18.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

सफदरजंग में सबसे कम तापमान

रिज स्टेशन पर पांच स्टेशनों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 24 घंटों में 4.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि रिज में सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.

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लोधी रोड पर सबसे अधिक बारिश

यहां पर बता दें कि राजधानी दिल्ली में गुरुवार को बारिश हुई जबकि शुक्रवार सुबह 8.30 बजे समाप्त हुए 24 घंटे की अवधि में लोधी रोड पर सबसे अधिक 20 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद सफदरजंग में 15.9 मिमी, पालम में 11.2 मिमी, आयानगर में 8.4 मिमी और रिज में 25.2 मिमी बारिश दर्ज की गई.

बारिश से तापमान गिरा

बारिश के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आई, सफदरजंग में गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस कम है. इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में सुधार हुई, जिससे निवासियों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली। सुबह 10.05 बजे AQI 84 पर था। 24 घंटे का AQI गुरुवार को 149 पर मध्यम श्रेणी में था.

Tags: delhi news
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