Watch Video: खुले मैनहोल ने निगला 4 साल का बच्चा! दिल्ली में मासूम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

4-Year-Old Falls into Sewer: हाल ही में दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक 4 साल का मासूम बच्चा नंगली विहार इलाके में दास गार्डन कॉलोनी के पास खुले मैनहोल में जा गिरा. जिसके बाद उसे निकालने का हर एक प्रयास किया जा रहा है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे लेकरअधिकारियों ने बताया कि कई एजेंसियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), दिल्ली फायर सर्विस (DFS), दिल्ली पुलिस, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA), और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की टीमें मौके पर तैनात हैं और बच्चे को ढूंढने और निकालने के लिए इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

खेलते खेलते सीवर में गिरा बच्चा

फायर अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब बच्चा खेल रहा था और गलती से एक खुले मैनहोल में फिसल गया. एक फायर अधिकारी ने ANI को बताया, ‘हमें 9:45 पर एक कॉल आया. दिल्ली फायर सर्विस की टीम को यहां तैनात किया गया था. एक 4 साल का बच्चा यहां अपनी मां के साथ खेल रहा था, तभी वो एक खुले मैनहोल से सीवर में गिर गया. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं.’ बच्चे के पिता खुर्शीद आलम ने कहा कि उनका बेटा पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास चला गया. ANI से बात करते हुए आलम ने कहा, ‘मेरे बेटे का नाम इमरान है. वो पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास चला गया. सीवर खुला था, और वो अंदर गिर गया. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.’

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बच्चे को ढूंढने में जुटी एजेंसियां

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट रजत मल्होत्रा ​​ने कहा कि कॉल मिलते ही एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत एक्शन में आ गया. मल्होत्रा ​​ने ANI को बताया, “NDRF टीम और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे को बचाने के लिए काम कर रहा है. जब से हमें कॉल आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है. NDRF हमारे साथ है, और हमें जो भी और जानकारी मिलेगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे.” स्पेशल रेस्क्यू टीमें अभी सीवर लाइन को ठीक कर रही हैं और लड़के का पता लगाने के लिए सक्शन पंप और स्कैनिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. आगे की जानकारी का इंतज़ार है.