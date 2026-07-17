Home > क्राइम > कमरे में 2 लाशें, फर्श पर बिखरा था खून ही खून; दिल्ली में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी गोली फिर खुद…

कमरे में 2 लाशें, फर्श पर बिखरा था खून ही खून; दिल्ली में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी गोली फिर खुद…

Delhi Murder Case: उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, कमलपुर इलाके के एक घर में एक जोड़े की खून से सनी लाशें मिली हैं जिसे देखकर हर किसी की आंखें फ़टी रह गईं.

By: Heena Khan | Published: July 17, 2026 8:51:51 AM IST

delhi murder case
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Delhi Murder Case: उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, कमलपुर इलाके के एक घर में एक जोड़े की खून से सनी लाशें मिली हैं जिसे देखकर हर किसी की आंखें फ़टी रह गईं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवक की पहचान निखिल और युवती की पहचान शुभांगी के तौर पर हुई है. निखिल ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली. शक है कि इस भयानक घटना के बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी. यह जोड़ा कमलपुर में एक किराए के मकान में करीब एक महीने से रह रहा था. जानकारी के मुताबिक, शुभांगी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, जबकि निखिल हरियाणा का था. वहीं अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा उसने क्यों किया. 

कमरे का मंजर देख बहन हुई बेहाल 

जानकारी के मुताबिक, दोपहर लगभग 3 बजे शुभांगी की छोटी बहन काम से वापस घर लौटी और उसने देखा कि फर्श पर चारों ओर खून बिखरा हुआ है, वहीं कुछ ही मिनटों में उसकी नजर पड़ी हुई लाशों पर गई जिसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. बता दें कि फिलहाल, बुराड़ी पुलिस, CATS एम्बुलेंस सर्विस और क्राइम टीम मौके पर मौजूद हैं. पुलिस क्राइम सीन की बारीकी से जांच कर रही है. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.

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शादी करना चाहते थे दोनों लेकिन… 

इस खौफनाक मामले को लेकर पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि PCR को कमल विहार इलाके में दो लोगों को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को दोनों लोग गोली लगने से घायल मिले और वहां से एक पिस्तौल बरामद हुई. जांच के दौरान युवक की बहन से पूछताछ की गई; पता चला कि घटना से पहले उसने परिवार के ग्रुप में एक मैसेज भेजा था. उसने लिखा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं कर सका. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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Tags: crime newsdelhi murder casedelhi newshome-hero-pos-5
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