‘स्कूटी हटाओ’… और टूट पड़े 7 गुंडे! दुकान बना युद्ध का मैदान; CCTV ने खोली ऐसी पोल कि रह जाएंगे दंग

दिल्ली के मुनरिका में स्कूटी हटाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि करीब सात बदमाश पूजा सामग्री की दुकान में घुस आए और दुकानदार पर लाठी-डंडों व मुक्कों से बेरहमी से हमला कर दिया. हमलावरों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कब और क्या हुआ?

पीड़ित चंद्रगुप्त गौतम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे वह मुनिरका गांव स्थित अपनी पत्नी द्वारा संचालित पूजा सामग्री की दुकान पर बैठे थे. इसी दौरान गौतम नाम का एक युवक दुकान के बाहर खड़ी उनकी स्कूटी को लगभग गिराते हुए निकलने लगा। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या स्कूटी से कोई परेशानी है, तो आरोप आगबबूला हो गया और बहस करने लगा.

7 बदमाश आए और..

दर्ज शिकायत के अनुसार, विवाद के तुरंत बाद आरोपी ने फोन कर अपने 6-7 साथियों को मौके पर बुला लिया. आरोप है कि उसने फोन पर उन्हें “खाली हाथ मत आना” कहकर बुलाया. कुछ ही देर में सभी आरोपी दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से कहासुनी के बाद अचानक उस पर हमला कर दिया.

CCTV से खुली पोल

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिखता है कि हमलावर दुकान के अंदर घुसते हैं, पहले बहस करते हैं और फिर काउंटर के पीछे बैठे चंद्रगुप्त गौतम को कॉलर पकड़कर बाहर खींच लेते हैं. इसके बाद सभी आरोपी मिलकर उनकी बेरहमी से पिटाई करते हैं. मारपीट के दौरान दुकान में रखी पूजा सामग्री और अन्य सामान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि हमलावरों में से एक युवक शराब के नशे में था.

इस हमले में चंद्रगुप्त गौतम को गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और वायरल CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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