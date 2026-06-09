Delhi Mumbai Expressway: गुरुग्राम से वडोदरा सिर्फ 10 घंटे में! कोटा टनल खुलते ही गुरुग्राम से वडोदरा का सफर होगा आधा

Delhi Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का एक बड़ा हिस्सा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. राजस्थान के कोटा में निर्मित विशेष सुरंग की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है. विशेषज्ञों की टीम अगले कुछ दिनों तक इसकी विभिन्न तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर जांच करेगी. यदि सभी परीक्षण सफल रहते हैं, तो जून के दूसरे पखवाड़े में इस सुरंग को यातायात के लिए खोला जा सकता है. इसके शुरू होने के बाद एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से पर निर्बाध आवागमन संभव हो जाएगा.

गुरुग्राम से वडोदरा तक यात्रा होगी तेज और सुगम

सुरंग के संचालन में आने के साथ ही गुरुग्राम से वडोदरा तक का सफर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. कोटा के दोनों ओर एक्सप्रेसवे का अधिकतर काम पूरा हो चुका है, जिससे वाहन चालकों को लंबी दूरी कम समय में तय करने में मदद मिलेगी. वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रा करने में लगभग 20 से 22 घंटे का समय लगता है, लेकिन सुरंग खुलने के बाद यात्रा अवधि में 10 से 12 घंटे तक की कमी आने की संभावना है.

देश की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में शामिल है एक्सप्रेसवे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने के उद्देश्य से करीब 1380 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है. ये देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक है. कोटा स्थित सुरंग को इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा माना जाता है, जिसका निर्माण अब पूरी तरह पूरा हो चुका है. संचालन शुरू करने से पहले इसकी सुरक्षा जांच अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है.

वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई सुरंग

कोटा क्षेत्र में स्थित मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां वन्यजीवों की प्राकृतिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े, इसके लिए लगभग 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है. ये देश की पहली आठ लेन वाली ऐसी सुरंग है, जिसे विशेष रूप से पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसी वजह से इसके निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा.

घुमावदार मार्गों और दुर्घटना जोखिम से मिलेगी राहत

सुरंग के चालू होने के बाद वाहन चालकों को कोटा क्षेत्र के लगभग 25 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी. सीधा और सुरक्षित मार्ग मिलने से यातायात ज्यादा सुविधाजनक होगी.

सोहना के निकट अलीपुर से शुरू होने वाला ये आठ लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वर्ष 2026 के दौरान पूरी तरह तैयार होने की ओर बढ़ रहा है. फिलहाल वडोदरा और मुंबई के बीच कुछ हिस्सों का निर्माण कार्य शेष है. परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के बीच यात्रा समय में भारी कमी आने की उम्मीद है, जिससे दोनों महानगरों के बीच संपर्क और बेहतर होगा.

120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. वर्तमान में इस मार्ग के चालू हिस्सों पर प्रतिदिन हजारों वाहन आवागमन कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद यातायात का दबाव और बढ़ेगा तथा प्रतिदिन वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है.