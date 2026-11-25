दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा एक ट्रक पथराली गांव के पास पुल नंबर 72/1 पर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया. बताया जा रहा है कि पुल से गिरने से पहले ट्रक करीब 500 मीटर तक एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर लगे पेड़-पौधों को रौंदता चला गया. हादसे में दो लोग घायल हुए हैं.

ट्रक में सवार थे तीन लोग

जानकारी के मुताबिक, हादसा बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे हुआ. ट्रक के पुल से नीचे गिरने के दौरान चालक और परिचालक अंदर फंस गए. दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद दोनों को ट्रक से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि दोनों को हल्की चोटें आई हैं. हालांकि, ट्रक में सवार तीसरे व्यक्ति की स्थिति के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है.

500 मीटर तक डिवाइडर को पहुंचाया नुकसान

हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक पुल से नीचे गिरने से पहले करीब 500 मीटर तक डिवाइडर पर लगे पेड़-पौधों को रौंदता रहा. इस दौरान एक्सप्रेसवे के बीच लगे पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंचा. फिलहाल ट्रक के अनियंत्रित होने की वजह साफ नहीं हो पाई है. आशंका जताई जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आई होगी या ट्रक में कोई तकनीकी खराबी आई होगी.

पुलिस ने घटना की जानकारी से किया इनकार