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2 बेटियां होने से परेशान था पिता, 10 महीने की मासूम को उतारा मौत के घाट, फिर सेप्टिक टैंक में फेंका शव

Delhi Murder Case: दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में 2 बेटियां होने से परेशान पिता ने अपनी 10 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी और फिर घर में बने सेप्टिक टैंक में शव को फेंक दिया.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 25, 2026 10:49:40 AM IST

दिल्ली के मुकुंदपूर में पिता ने 10 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर सेप्टिक टैंक में फेंका शव
दिल्ली के मुकुंदपूर में पिता ने 10 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर सेप्टिक टैंक में फेंका शव


Delhi Murder Case: दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी. आरोप है कि दो बेटियां होने से परेशान पिता ने बच्ची को मारकर उसके शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया. वारदात के बाद आरोपी सुबह से पुलिस और आसपास के लोगों को बच्ची के चोरी होने की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस पूछताछ में पूरा मामला खुल गया. फिलहाल भलस्वा डेरी थाना पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपनी जांच शुरू की तो आरोपी की गतिविधियों पर शक हुआ. इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया.

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पुलिस ने सेप्टिक टैंक से शव किया बरामद

पुलिस ने घर के सेप्टिक टैंके से बच्ची का शव बरामद किया. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में लोगों में गुस्सा और दुख का माहौला है. इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. फिलहाल भलस्वा डेरी थाना पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में आरोपी अकेला शामिल था या परिवार का कोई और सदस्य भी इस साजिश का हिस्सा था.

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पति-पत्नी में अक्सर होता था विवाद

इस पूरे मामले पर मृतक बच्ची की दादी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घर में अक्सर पति-पत्नी के बीच दो बेटियों को लेकर विवाद होता रहता था. जिसकी वजह से परिवार में तनाव बना रहता था. लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिता ही अपनी मासूम बच्ची की हत्या कर देगा. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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Tags: crime newsdelhi news
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