Caught on CCTV: रोती-चीखती रही 18 साल की शबनम, चेंजिंग रूम में घसीटकर ले गया सूरज; फिर जो किया सुन दहल उठेगा दिल

दिल्ली के मोती नगर में एक शोरूम के चेंजिंग रूम में युवती की हत्या मामले ने सभी को हैरान कर दिया. अब इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह आरोपी सूरज युवती शबनम के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है. पुलिस ने इस वायरल वीडियो के अनुसार आरोपी को धर दबोचा है.

क्या है वायरल वीडियो ?

दिल्ली के मोती नगर हत्याकांड का खौफनाक CCTV फुटेज में आरोपी सूरज दुकान के अंदर दाखिल होता है. इसके बाद 18 साल की शबनम को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है. शबनम दर्द से चीखती है और बचने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी उसे घसीटकर चेंजिंग रूम में ले जाता है. आरोप है कि चेंजिंग रूम में ही सूरज ने चाकू से हमला कर शबनम की हत्या कर दी. इस घटना का वीडियो लोगों को काफी हैरान कर रहा है.

शॉप स्टाफ ने पुलिस को दी जानकारी

शोरूम बंद करने से पहले स्टाफ ने चेंजिंग रूम में युवती का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे एकतरफा प्यार की आशंका जताई जा रही है.

क्यों किया मर्डर?

पुलिस ने मृत युवती की पहचान शबनम के तौर पर की है. वह अपने परिवार के साथ पश्चिमी दिल्ली में रहती थी और मोती नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक स्थित वस्त्र महल शोरूम में नौकरी करती थी. शनिवार को काम खत्म होने के समय आरोपी युवक वहां पहुंचा था. जांच में सामने आया है कि सूरज और शबनम एक-दूसरे से पहले से परिचित थे और उनके बीच दोस्ती भी थी. हालांकि, बीते कुछ महीनों से उनके रिश्ते में तनाव आ गया था और दोनों के बीच बातचीत ठीक नहीं चल रही थी.

पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

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