Caught on CCTV: रोती-चीखती रही 18 साल की शबनम, चेंजिंग रूम में घसीटकर ले गया सूरज; फिर जो किया सुन दहल उठेगा दिल

क्या है वायरल वीडियो ?
दिल्ली के मोती नगर हत्याकांड का खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में आरोपी सूरज दुकान के अंदर युवती शबनम को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। शबनम दर्द से चीखती है और बचने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी उसे घसीटकर चेंजिंग रूम में ले जाता है। आरोप है कि चेंजिंग रूम में ही सूरज ने चाकू से हमला कर शबनम की हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हुए आरोपी सूरज को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। @DelhiPolice @DCPWestDelhi
— Tanseem Haider (@TanseemHaider) November 16, 2026
शॉप स्टाफ ने पुलिस को दी जानकारी
क्यों किया मर्डर?
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