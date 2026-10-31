Delhi Factory Fire: जिंदा झुलस गए 4 लोग, मंगोलपुरी के जूता फैक्ट्री में लगी ऐसी आग; काबू पाना हुआ मुश्किल

Delhi Factory Fire: शुक्रवार रात दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. आग इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 1 में रात करीब 9.30 बजे लगी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाने से पहले कई घंटों तक कड़ी मशक्कत की.

4 की मौत, 2 घायल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआत में फैक्ट्री के अंदर से छह लोगों को बेहोशी की हालत में बचाया गया और मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया. उनमें से चार को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया. बता दें कि उन अन्य लोगों की भी हालत गंभीर बनी हुई है.

दिल्ली के मंगोलपुरी जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 की मौत मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में देर रात जूता फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। 6 लोग बेहोशी की हालत में निकाले गए, 4 की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। https://t.co/BLfd3o6Wl2 — Arjun Chaudharyy (@Arjun5chaudhary) October 31, 2026

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बेसमेंट में लगी आग

असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर (ADO) पारस कुमार ने कहा कि आग फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बेसमेंट में लगी, जहां जूते भी रखे थे. उन्होंने कहा कि फायरफाइटर्स ने बेसमेंट में आग पर काबू पा लिया, जिससे आग बिल्डिंग में और नहीं फैल पाई. हालांकि, ऊपर की मंजिलों में घना धुआं भर गया था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया. कुमार ने रिपोर्टर्स को बताया, “तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से एक व्यक्ति को बचाया गया, जबकि पांच अन्य को चौथी मंजिल से बाहर निकाला गया.”

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