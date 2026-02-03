Home > दिल्ली > Delhi Missing People: राजधानी में मिसिंग मिस्ट्री! दिनभर में गायब हो रहे 54 लोग, महिलाओं-बच्चिओं पर मंडरा रहा खतरा

Delhi Missing People: राजधानी में मिसिंग मिस्ट्री! दिनभर में गायब हो रहे 54 लोग, महिलाओं-बच्चिओं पर मंडरा रहा खतरा

Delhi News: दिल्ली में एक ऐसी दहशत फैली हुई है जिसे जानकर हर कोई हैरान है. अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो आप भी जान लीजिए. दरअसल,  देश की राजधानी दिल्ली में लोग अचानक लापता हो रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: February 3, 2026 11:34:53 AM IST

दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! हर दिन 54 लोग हो रहे लापता
दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! हर दिन 54 लोग हो रहे लापता


Delhi News: दिल्ली में एक ऐसी दहशत फैली हुई है जिसे जानकर हर कोई हैरान है. अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो आप भी जान लीजिए. दरअसल,  देश की राजधानी दिल्ली में लोग अचानक लापता हो रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों ने सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों को उजागर किया है. बता दें कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच, सिर्फ 15 दिनों में, दिल्ली से 807 लोग लापता हो गए. इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि हर दिन लगभग 54 लोग दिल्ली से गायब हो रहे हैं. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि गायब होने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

You Might Be Interested In

महिलाओं और बच्चियों पर मंडरा रहा खतरा 

आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में महिलाएं और लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 दिनों में गायब हुए 807 लोगों में से अधिकतर महिलाएं हैं. गायब होने वालों में 509 महिलाएं/लड़कियां हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 298 है. यहां तक ​​कि वयस्कों की कैटेगरी में भी, महिलाओं (363) की संख्या पुरुषों (253) की तुलना में काफी ज़्यादा है. सिर्फ़ वयस्क ही नहीं, बच्चे भी असुरक्षित हैं. आंकड़ों के अनुसार, इन 15 दिनों में 191 नाबालिग बच्चे गायब हो गए हैं. औसतन, हर दिन 13 बच्चे अपने घरों से गायब हो रहे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि गायब हुए किशोरों/नाबालिगों में से 71% का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

जानें कितने अभी भी लापता 

यह स्थिति दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. 15 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार, गायब हुए 807 लोगों में से 572 का अभी भी कोई पता नहीं चला है. उनके ठिकाने या उनके साथ क्या हुआ, इसका कोई सुराग नहीं है. नए साल की शुरुआत में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गायब होना दिल्ली की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर एक बड़ा धब्बा है.

You Might Be Interested In

Aaj Ka Mausam: बिन मौसम बरसात बढ़ाएगी आपकी मुश्किलें! दिल्ली से UP तक छाएगा घना कोहरा, जानें अपने राज्य का हाल

You Might Be Interested In
Tags: delhi crimeDelhi missing casedelhi newsKidnapping
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026

ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी...

February 2, 2026

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026
Delhi Missing People: राजधानी में मिसिंग मिस्ट्री! दिनभर में गायब हो रहे 54 लोग, महिलाओं-बच्चिओं पर मंडरा रहा खतरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Missing People: राजधानी में मिसिंग मिस्ट्री! दिनभर में गायब हो रहे 54 लोग, महिलाओं-बच्चिओं पर मंडरा रहा खतरा
Delhi Missing People: राजधानी में मिसिंग मिस्ट्री! दिनभर में गायब हो रहे 54 लोग, महिलाओं-बच्चिओं पर मंडरा रहा खतरा
Delhi Missing People: राजधानी में मिसिंग मिस्ट्री! दिनभर में गायब हो रहे 54 लोग, महिलाओं-बच्चिओं पर मंडरा रहा खतरा
Delhi Missing People: राजधानी में मिसिंग मिस्ट्री! दिनभर में गायब हो रहे 54 लोग, महिलाओं-बच्चिओं पर मंडरा रहा खतरा