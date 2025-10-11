गाल छुआ, फिर…Delhi metro में लड़की के साथ हुई शर्मनाक हरकत, किया डरावने अनुभव का खुलासा
viral metro post: दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही एक युवती के साथ एक युवक ने शर्मनाक हरकत की. जब उसने उसके गाल और छूने की कोशिश की, तो लड़की ने कहा, "मैं अब कभी मेट्रो में यात्रा नहीं करूँगी."

By: Ashish Rai | Published: October 11, 2025 9:02:14 PM IST

image credi, Canva AI

Delhi metro harassment: यह खबर उन महिलाओं के लिए एक चेतावनी है जो नियमित रूप से दिल्ली मेट्रो में सफ़र करती हैं. एक साधारण सफ़र ने एक युवती के जीवन में डर और बेचैनी का निशान छोड़ दिया. उत्तर-पश्चिम दिल्ली की रहने वाली इस लड़की ने जब शालीमार बाग से रिठाला के लिए मेट्रो ली, तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसका सफ़र एक “भयावह अनुभव” में बदल जाएगा.

यह पूरी घटना सोशल मीडिया साइट रेडिट पर शेयर की गई, जहाँ लड़की ने बताया कि कैसे एक अधेड़ उम्र का आदमी मेट्रो में उसके बगल में बैठा और जानबूझकर उसे छूने की कोशिश की. उसने लिखा, “पहले तो यह हल्का सा स्पर्श था, मुझे लगा कि शायद यह अनजाने में हुआ होगा. लेकिन फिर उसने मेरे हाथ और कंधे को लगातार छुआ.”

यह डरावना सफ़र नेताजी सुभाष प्लेस से शुरू हुआ

लड़की ने बताया कि जैसे ही ट्रेन नेताजी सुभाष प्लेस स्टेशन पर पहुँची, वह आदमी उसके बगल में बैठ गया. शुरुआत में उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकालने के बहाने हल्का सा स्पर्श किया. लड़की को लगा कि यह अनजाने में हुआ है, लेकिन अगले ही पल वह झुकने लगा और उसकी बांह लड़की की बांह से लगी रही. जब यह बढ़ता गया, लड़की ने असहज होकर थोड़ा आगे झुकना शुरू किया.

तुम मुझ पर हाथ क्यों रख रहे हो…लड़की ने पूछा?

थोड़ी देर बाद, वही आदमी अपनी कोहनी लड़की के कंधे पर टिकाकर बैठ गया. लड़की ने हिम्मत जुटाई और पूछा, “तुम मुझ पर हाथ क्यों रख रहे हो?” उस आदमी ने दो बार उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, “माफ़ करना.” लेकिन माफ़ी मांगने के कुछ ही मिनटों बाद, उसने फिर से उसके गाल और गोद को छुआ और अगले स्टेशन, पीतमपुरा पर उतर गया.

मैं अब कभी मेट्रो नहीं लेगी: लड़की ने अपना अनुभव साझा किया

रेडिट पर एक पोस्ट में, महिला ने लिखा, “मैं कुछ नहीं कर सकी. मैं बहुत डरी हुई थी. सुबह से ही बेचैनी महसूस कर रही हूँ, सोच नहीं पा रही कि कैसे प्रतिक्रिया दूँ.” पोस्ट के वायरल होने के बाद, हज़ारों यूज़र्स ने समर्थन में लिखा. एक ने कहा, “तुमने कुछ गलत नहीं किया, उसने किया.” एक और ने लिखा, “ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है ताकि वे दोबारा ऐसा न करें.”

Will never use metro again, with time men are getting more scarry
byu/69p1nk indelhi

कई यूज़र्स ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या डर पैदा कर रही है. किसी ने कहा, “स्थिति अब और भी भयावह होती जा रही है.” किसी ने सलाह दी, “अपने साथ मिर्च स्प्रे रखें, शुरुआत में ही विरोध करें.”

