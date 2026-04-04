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Delhi Metro: यात्री ध्यान दें! अब सुबह 3 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो; जानें क्या है वजह?

Delhi Metro: 5 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगी. PNB Soljerathon के लिए DMRC ने अपने समय में थोड़ा बदलाव किया है. हर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिलेगी.

By: Preeti Rajput | Published: April 4, 2026 1:44:18 PM IST

5 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगी.
5 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगी.


Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा फैसला लिया है. 5 अप्रैल को दिल्ली की सड़कों पर देश के जवानों के साथ अगर आप कदम मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने आपकी मुश्किलें आसान कर दी हैं. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली PNB Soljerathon 2026 मैराथन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है. 5 अप्रैल, रविवार को दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं समय से काफी पहले शुरू करने जा रही है. 

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3 बजे से शुरू होगी सेवा 

मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों और दर्शकों की सुविधा को देखते हुए DMRC ने यह बड़ा फैसला लिया है. रविवार को सुबह 3 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी. सुबह 3:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे करीब आधे घंटे के अंतराल में ट्रेनें चलेंगी. सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो अपने सामान्य संडे शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी. 

जानें किन रूट्स पर मिलेगी सुविधा 

DMRC के मुताबिक, यह सुविधा 5 अप्रैल को कुछ ही लाइनों पर उपलब्ध होगी. चूंकी मैराथन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में है. इसलिए यह सेवा वॉइलेट लाइन (Violet Line) पर मौजूद होगी. जंगपुरा और लाजपत नगर स्टेशन भी स्टेडियम के काफी करीब हैं.

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PNB Soljerathon 2026

बता दें कि, इस बार मैराथन की थीम Run with Soldiers, Run for Soldiers रखी गई है. यह आयोजन पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की 132वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के सहयोग से किया जा रहा है. जिसमें 21 किमी (हाफ मैराथन), 10 किमी और 5 किमी की दौड़ शामिल है. रिपोर्टिंग टाइम सुबह 4.15 बजे है. फ्लैग-ऑफ सुबह 5:00 बजे से शुरू होगी. 

यात्रियों के लिए जरूरी बातें 

यह बदलाव रविवार, 5 अप्रैल के लिए है. सोमवार से मेट्रो पुराने समय पर चलेगी. सुबह की भीड़ से बचने के लिए अपना स्मार्ट कार्ड पहले ही रिचार्ज कर लें या डिजिटल क्यूआर टिकट का उपयोग करें. अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और इंटरचेंज करना है, तो समय का ध्यान रखें. 

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Tags: Delhi Metro Timing ChangedmrcMarathon 2026PNB Soldierathon
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