कैब छोड़, पकड़ी दिल्ली मेट्रो और फिर… महिला ने बयां की बदली जिंदगी, पड़ा ये असर

Delhi Metro Experience: दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की जान कहा जाता है. रोजाना लाखों लोग दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं. लोग मेट्रो से सफर करके पैसे बचाते हैं और साथ ही समय भी बचता है। इतना ही नहीं दिल्ली मेट्रो के कारण उनकी जिंदगी में भी काफी बदलाव होते हैं. हाल ही में एक महिला ने अपनी स्टोरी शेयर की, जिसने बताया कि उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर जाना जाता था, जिसे रोज़ाना आने-जाने के लिए Uber और Rapido पर निर्भर रहने की आदत हो गई थी. ऐसे में वापस मेट्रो से सफर करने के लिए लौटना कोई आसान बदलाव नहीं था. इसके बावजूद कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि यह बदलाव उसके लिए काफी फायदेमंद था।

महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, ‘उसके दिन का सबसे अजीब हिस्सा ट्रैफ़िक नहीं था बल्कि ये बात थी कि मैं दिल्ली-NCR में घूमने में लगभग दो घंटे बिताती थी, लेकिन खुद ज़रा भी नहीं हिलती थी. उन्होंने लिखा, ‘हर हफ़्ते के कामकाजी दिनों में मैं मालवीय नगर में अपने घर से निकलती और कैब या ऑटो की पिछली सीट पर आराम से बैठ जाती थी. इसके बाद धीरे-धीरे फ़िल्म सिटी की तरफ़ आगे बढ़ती. लगभग एक घंटे सफर करने के बाद ऑफिस पहुंचती और बाकी पूरा दिन अपनी डेस्क पर बैठी रहती. ये रोज की प्रक्रिया हो गई थी. कहीं न कहीं, मैंने सुविधा को ही कुशलता मान लिया था.

कितना होता था खर्च?

इस पूरी प्रक्रिया को रोजाना पूरा करने में खर्च भी काफी ज्यादा आता था. ज़्यादातर दिनों में एक तरफ़ की कैब राइड पर मेरे लगभग 320 रुपये खर्च होते थे. जब तक मैं घर लौटती, काम पर आने-जाने में ही मेरे लगभग 640 रुपये खर्च हो चुके होते थे. ये खर्च एक महीने में 12,000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाता था. यह एक ऐसी रक़म थी, जिसे सही ठहराना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा था. खासकर ऐसे समय में जब ईंधन की क़ीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसकी वजह से आने-जाने का किराया भी बढ़ सकता है.

क्या थी परेशानी?

महिला ने कहा कि मुझे खर्च की परेशानी नहीं थी मुझे जिस बात की चिंता थी, वह यह थी कि मैंने जाने-अनजाने में एक ऐसी लाइफस्टाइल अपना ली थी, जिसमें शरीर की कोई भी हलचल शामिल ही नहीं थी. काम स्क्रीन के सामने होता था. मीटिंग भी स्क्रीन के सामने होती थी. एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी स्क्रीन थी. जब मैं सफर करती थी, तब भी एक सीट पर बैठकर स्क्रॉलल कर रही होती थी और कोई दूसरा व्यक्ति दिल्ली के ट्रैफ़िक में गाड़ी चला रहा होता था.

15 दिन दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल

उन्होंने आगे लिखा, ‘इसके कारण मैंने 15 दिन सिर्फ़ दिल्ली मेट्रो से ही आने-जाने का फ़ैसला लिया. मेरा यह लक्ष्य बहुत ही सीधा-सादा और आसान था. मैं बस थोड़ा ज़्यादा हिलना-डुलना चाहती थी. सीढ़ियों का इस्तेमाल करना अब ज़रूरी हो गया था. मैंने यह नहीं सोचा था कि शरीर की हलचल इतनी तेज़ी से मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगी. पहला हफ़्ता मेरे लिए एक सबक़ जैसा था.

बनाए नियम

महिला ने लिखा कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान एक नियम बनाया कि वो एस्केलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगी. इसका मतलब था सीढ़ियां चढ़ना, लंबे गलियारों से गुज़रना, प्लेटफ़ॉर्म बदलना, और जहां भी मुमकिन हो पैदल चलना. किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने के लिए सबसे तेज़ रास्ता चुनने का आदी हो, यह बदलाव काफ़ी बड़ा और चौंकाने वाला लगा.

हुईं ये परेशानियां

तीसरी मंज़िल की सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते मैं अपने ही फ़ैसले पर सवाल उठाने लगी. मेरे पैर ज़रूरत से ज़्यादा भारी लग रहे थे, फेफड़े भी थकने लगे थे. जिस आराम की आदत मैंने सालों में डाली थी, उसने चुपके से मेरी सहनशक्ति को मेरी सोच से कहीं ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था. फिर कुछ ही दिनों में वही सीढ़ियां अब उतनी डरावनी नहीं लगती थीं. पैदल चलना आसान हो गया और मेरी रफ़्तार तेज हो गई, जो दूरियां शुरू में मुश्किल लगती थीं, वे अब सामान्य लगने लगीं. बिना कोई खास कोशिश किए, मैंने लगभग हर दिन 10,000 कदम पूरे किए.

इसके बाद लिए अहम फैसले

अपने कदमों की गिनती और बढ़ाने के लिए मैंने मेट्रो स्टेशन से घर तक का आखिरी एक किलोमीटर ऑटो से जाने के बजाय पैदल चलना शुरू कर दिया. इसके अलावा अब मैं मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने वाले ऐप पर निर्भर न रहकर खुद जाकर सामान लाने लगी. इससे कुछ खास बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे बेहतर महसूस होने लगा. सेहत से संबंधी कुछ सुधार भी होने लगे.

खर्च में हुआ बदलाव

महिला ने कहा कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो के सफर से कुछ पैसे भी बचाए, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था. जहां 15 दिनों में कैब से आने-जाने में लगभग 9,000 रुपये खर्च होते थे. वहीं दिल्ली मेट्रो से सफर करने में लगभग 4,000 रुपये लगे. जो हर महीने एक अच्छी-खासी रकम निवेश करने के लिए काफ़ी है. इन 15 दिनों के बदलाव ने मेरी जिंदगी बदल दी.