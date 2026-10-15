Delhi Metro services October 18: दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला! मैराथन के चलते 18 अक्टूबर को जल्दी शुरू होंगी ट्रेनें

Delhi Metro services October 18: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 में हिस्सा लेने वालों की सुविधा के लिए, रविवार, 18 अक्टूबर को चार लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से दिल्ली मेट्रो ट्रेन सर्विस सुबह 3.30 बजे शुरू होंगी. DMRC की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, सुबह की सर्विस रेड, येलो, ब्लू और वॉयलेट लाइनों पर उपलब्ध होंगी. रेड लाइन रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक चलेगी, जबकि येलो लाइन समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक चलेगी. ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली तक चलेगी, जबकि वॉयलेट लाइन कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक चलेगी.

लाइनों पर सुब सुबह 3.30 से शुरू होगी सर्विस

रविवार को, इन लाइनों पर सर्विस सुबह 3.30 बजे से 4.15 बजे तक 15 मिनट के गैप पर और सुबह 4.15 बजे से 6 बजे तक 20 मिनट के गैप पर चलेंगी. सुबह 6 बजे से लेकर रेवेन्यू सर्विस बंद होने तक, ट्रेनें रेगुलर संडे टाइमटेबल के हिसाब से चलेंगी. बाकी सभी लाइनों पर मेट्रो सर्विस अपने रेगुलर संडे टाइमटेबल के हिसाब से शुरू होंगी.

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वॉलंटियर्स रहेंगे तैनात

पार्टिसिपेंट्स की सुविधा और गाइडेंस के लिए, मैराथन ऑर्गनाइज़र JLN स्टेडियम, जोर बाग, जनपथ और जंगपुरा जैसे खास मेट्रो स्टेशनों पर वॉलंटियर्स तैनात करेंगे. DMRC ने कहा कि इवेंट ऑर्गनाइज़र वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 के पार्टिसिपेंट्स के इवेंट वेन्यू तक आने-जाने का खर्च स्पॉन्सर कर रहा है. कॉर्पोरेशन ने लागू मेट्रो किराए के हिसाब से ज़रूरी संख्या में QR टिकट दिए हैं. रनर्स मेट्रो से वेन्यू तक फ्री में आ-जा सकेंगे. उन्हें ऑर्गनाइज़र से अपने बिब्स के साथ स्पेशल QR कोड वाले रिस्टबैंड लेने की सलाह दी गई है. वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, पार्टिसिपेंट्स इवेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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