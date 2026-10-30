Diljit Dosanjh Consert 2026: दिल्ली में दिलजीत दोसांझ का मेगा शो, 70 हजार फैंस के लिए Delhi Metro ने बढ़ाई अपनी सर्विस

Diljit Dosanjh Consert 2026: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आने वाले फैंस के लिए खास ऑपरेशनल इंतज़ाम किए हैं. दर्शकों को आसानी से निकालने के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन की टाइमिंग बढ़ा दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, दोसांझ राजधानी में अपना ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ शुरू कर रहे हैं, जहां लगभग 70,000 फैंस के आने की उम्मीद है. जो लोग दिल्ली मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए वायलेट लाइन पर JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन वेन्यू का सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है.

कितने बजे तक दौड़ेगी मेट्रो

DMRC ने एक Xपोस्ट में कहा, ’30 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मशहूर आर्टिस्ट दिलजीत दोसांझ के ‘ऑरा इंडिया टूर 2026′ कॉन्सर्ट में आने वाले दर्शकों के आने-जाने को आसान बनाने के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने खास ऑपरेशनल इंतज़ाम किए हैं, जिसमें सभी मेट्रो लाइनों (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और रैपिड मेट्रो, गुरुग्राम को छोड़कर) पर नॉर्मल ऑपरेटिंग घंटों के बाद मेट्रो ट्रेन सर्विस को बढ़ाना शामिल है.’ ज़्यादा लोगों के आने का अंदाज़ा लगाते हुए, DMRC ने कहा कि वो और भी ट्रेन ट्रिप चलाएगा, जिसमें कई रेक स्टैंडबाय पर रहेंगे, ताकि पैसेंजर ट्रैफिक में अचानक बढ़ोतरी होने पर उन्हें लगाया जा सके. जानकारी के मुताबिक मेट्रो रात 12 बजे तक चलेगी.

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दर्शकों के लिए खास सुविधा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DMRC ने कहा, ‘इवेंट के बाद दर्शकों को आसानी से निकालने के लिए पूरे नेटवर्क में और ट्रेन ट्रिप चलाई जाएंगी. पैसेंजर ट्रैफिक में अचानक बढ़ोतरी होने पर स्टैंडबाय ट्रेनों को भी ज़रूरत पड़ने पर लगाने के लिए तैयार रखा जाएगा.” इसके अलावा, सर्विस बढ़ने की वजह से DMRC मोबाइल ऐप (दिल्ली मेट्रो सारथी) पर QR टिकट खरीदने का समय भी एक घंटा बढ़ा दिया जाएगा.