Delhi Metro Timing: रविवार को बदला रहेगा दिल्ली मेट्रो का समय, कहीं आपका रुट भी तो नहीं है शामिल?

रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के चलते दिल्ली मेट्रो का टाइमटेबल बदलेगा. जानिए किन रूट्स पर बदलाव होंगे और कैसे आप समय से अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं. पूरा विवरण पढ़ें.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 10, 2025 10:30:51 PM IST

12 अक्टूबर 2025 को, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन की वापसी हो रही है. यह मैराथन एक दौड़ से कहीं बढ़कर है. यह एक ऐसा आंदोलन है जहाँ विकलांग और गैर-विकलांग लोग बाधाओं को तोड़ने के लिए एक साथ दौड़ते हैं. इस मैराथन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में ठोस कदम उठाया है. 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने चुनिंदा लाइनों पर अपनी सेवाएं सुबह 03:15 बजे से शुरू होंगी.

इन रुट पर होंगे बदलाव 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी पोस्ट में इस रूट की सेवाओं की जानकारी दी गई है. पोस्ट के अनुसार, इन लाइनों पर सुबह 3:15 बजे से सेवाएँ उपलब्ध होंगी: 

इन लाइनों पर सेवाएं सुबह 03:15 बजे से उपलब्ध होंगी:

रेड लाइन (Line 1): रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक

येलो लाइन (Line 2): समयपुर बदली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक

ब्लू लाइन (Line 3/4): द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी / वैशाली तक

वायलेट लाइन (Line 6): कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह तक

समय और ट्रेन की आवृत्ति (Headway):

03:15 AM – 04:00 AM: हर 15 मिनट में ट्रेन

04:00 AM – 06:00 AM: हर 20 मिनट में ट्रेन

06:00 AM – बंद होने तक: नियमित रविवार के समय अनुसार

अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं नियमित रविवार टाइमटेबल के अनुसार ही रहेंगी.

