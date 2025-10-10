Delhi Metro Timing: रविवार को बदला रहेगा दिल्ली मेट्रो का समय, कहीं आपका रुट भी तो नहीं है शामिल?

12 अक्टूबर 2025 को, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन की वापसी हो रही है. यह मैराथन एक दौड़ से कहीं बढ़कर है. यह एक ऐसा आंदोलन है जहाँ विकलांग और गैर-विकलांग लोग बाधाओं को तोड़ने के लिए एक साथ दौड़ते हैं. इस मैराथन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में ठोस कदम उठाया है. 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने चुनिंदा लाइनों पर अपनी सेवाएं सुबह 03:15 बजे से शुरू होंगी.

इन रुट पर होंगे बदलाव

METRO SERVICES TO START FROM 03:15 AM ON SELECT LINES TO FACILITATE THE PARTICIPANTS OF VEDANTA DELHI HALF MARATHON ON 12TH OCTOBER 2025 (SUNDAY) pic.twitter.com/uEdJ8fKIMt — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 10, 2025

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी पोस्ट में इस रूट की सेवाओं की जानकारी दी गई है. पोस्ट के अनुसार, इन लाइनों पर सुबह 3:15 बजे से सेवाएँ उपलब्ध होंगी:

इन लाइनों पर सेवाएं सुबह 03:15 बजे से उपलब्ध होंगी:

रेड लाइन (Line 1): रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक

येलो लाइन (Line 2): समयपुर बदली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक

ब्लू लाइन (Line 3/4): द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी / वैशाली तक

वायलेट लाइन (Line 6): कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह तक

समय और ट्रेन की आवृत्ति (Headway):

03:15 AM – 04:00 AM: हर 15 मिनट में ट्रेन

04:00 AM – 06:00 AM: हर 20 मिनट में ट्रेन

06:00 AM – बंद होने तक: नियमित रविवार के समय अनुसार

अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं नियमित रविवार टाइमटेबल के अनुसार ही रहेंगी.