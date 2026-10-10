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Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट

Delhi Metro stations closed: दिल्ली गेट, खान मार्केट, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, शिवाजी स्टेडियम, दिल्ली हाट-INA, हौज खास और जोर बाग समेत 45 मेट्रो स्टेशन बंद हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: October 10, 2026 6:25:43 AM IST

Delhi Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट
Delhi Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट


Delhi Metro stations closed: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को होने वाले विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने अपना आदेश बदला है. इसके बाद अब यानी शनिवार को दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन प्रभावित रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार (09 अक्टूबर) को  केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे शनिवार को दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगी पूरी तरह से रोक को हटा लें.

कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के अपने आदेश में बदलाव किया. शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे शनिवार को दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगी पूरी तरह से रोक को हटा लें.  DMRC ने CJP विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा प्रतिबंधों से प्रभावित मेट्रो स्टेशनों की संख्या 57 से घटाकर 45 कर दी. इसने X पर पोस्ट किया- ‘सुरक्षा कारणों से 9 अक्टूबर को रात 9 बजे से 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक इन 45 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी. यह मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के बारे में पहले दी गई जानकारी में आंशिक बदलाव है.’

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ये है 45 मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट 

10 अक्टूबर को इन 45 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी: जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, ITO, दिल्ली गेट, खान मार्केट, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, शिवाजी स्टेडियम, दिल्ली हाट-INA, हौज खास, जोर बाग, लाजपत नगर, जंगपुरा, आश्रम, जामिया मिलिया इस्लामिया, चावड़ी बाजार, जामा मस्जिद, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, इंद्रलोक, गुरु तेग बहादुर नगर, नेताजी सुभाष प्लेस, आजादपुर, जहांगीरपुरी, हैदरपुर बादली मोड़, मजलिस पार्क, सीलमपुर, मौजपुर-बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, यमुना विहार, खजूरी खास, शाहदरा और रिठाला.

इंटरचेंज की सुविधा रहेगी

सुरक्षा एजेंसियां ​​स्थिति का जायजा लेंगी और उसी के अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर प्रभावित सभी स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुरक्षा उपायों का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाना और लाखों आम नागरिकों को परेशानी में डालना नहीं हो सकता. इससे पहले दिन में  DMRC ने घोषणा की थी कि 9 अक्टूबर को रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे, लेकिन शनिवार को 45 मेट्रो स्टेशन बंद हैं.

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Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट

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Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट
Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट
Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट
Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट
Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट