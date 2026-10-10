Delhi Metro Stations Closed: DMRC ने बंद किए 45 मेट्रो स्टेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट

Delhi Metro stations closed: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को होने वाले विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने अपना आदेश बदला है. इसके बाद अब यानी शनिवार को दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन प्रभावित रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार (09 अक्टूबर) को केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे शनिवार को दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगी पूरी तरह से रोक को हटा लें.
कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के अपने आदेश में बदलाव किया. शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे शनिवार को दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगी पूरी तरह से रोक को हटा लें. DMRC ने CJP विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा प्रतिबंधों से प्रभावित मेट्रो स्टेशनों की संख्या 57 से घटाकर 45 कर दी. इसने X पर पोस्ट किया- ‘सुरक्षा कारणों से 9 अक्टूबर को रात 9 बजे से 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक इन 45 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी. यह मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के बारे में पहले दी गई जानकारी में आंशिक बदलाव है.’
ये है 45 मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट
10 अक्टूबर को इन 45 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी: जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, ITO, दिल्ली गेट, खान मार्केट, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, शिवाजी स्टेडियम, दिल्ली हाट-INA, हौज खास, जोर बाग, लाजपत नगर, जंगपुरा, आश्रम, जामिया मिलिया इस्लामिया, चावड़ी बाजार, जामा मस्जिद, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, इंद्रलोक, गुरु तेग बहादुर नगर, नेताजी सुभाष प्लेस, आजादपुर, जहांगीरपुरी, हैदरपुर बादली मोड़, मजलिस पार्क, सीलमपुर, मौजपुर-बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, यमुना विहार, खजूरी खास, शाहदरा और रिठाला.
Service Update – Revised Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 09:00 PM on 9th October, 2026 till 06:00 PM on 10th October, 2026. Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates will be shared accordingly. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. 1. Janpath 2. Patel Chowk 3. Central Secretariat 4. Lok Kalyan Marg 5. Rajiv Chowk 6. New Delhi 7. Seva Teerth 8. Mandi House 9. Barakhamba Road 10. ITO 11. Delhi Gate 12. Khan Market 13. Ramakrishna Ashram Marg 14. Jhandewalan 15. Supreme Court 16. Indraprastha 17. Shivaji Stadium 18. Dilli Haat-INA 19. Hauz Khas 20. Jor Bagh 21. Lajpat Nagar 22. Jangpura 23. Ashram 24. Jamia Millia Islamia 25. Chawri Bazar 26. Jama Masjid 27. Karol Bagh 28. Rajendra Place 29. Vishwavidyalaya 30. Kashmere Gate 31. Inderlok 32. Guru Teg Bahadur Nagar 33. Netaji Subhash Place 34. Azadpur 35. Jahangirpuri 36. Haiderpur Badli Mor 37. Majlis Park 38. Seelampur 39. Maujpur-Babarpur 40. Jafrabad 41. Welcome 42. Yamuna Vihar 43. Khajuri Khas 44. Shahdara 45. Rithala This is in partial modification of the update shared earlier about the closure of Metro stations.
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 9, 2026
इंटरचेंज की सुविधा रहेगी
सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का जायजा लेंगी और उसी के अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर प्रभावित सभी स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुरक्षा उपायों का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाना और लाखों आम नागरिकों को परेशानी में डालना नहीं हो सकता. इससे पहले दिन में DMRC ने घोषणा की थी कि 9 अक्टूबर को रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे, लेकिन शनिवार को 45 मेट्रो स्टेशन बंद हैं.