Home > दिल्ली > Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम

Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने योग दिवस पर लोगों के लिए खास घोषणा की है. इस दिन सुबह 4 बजे से हर आधे घंटे पर मेट्रो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे यात्रियों को काफी राहत मिल सकती है.

By: Deepika Pandey | Published: June 20, 2026 2:12:08 PM IST

अंतरराष्ट्रीय योगा डे पर दिल्ली मेट्रो की खास घोषणा
अंतरराष्ट्रीय योगा डे पर दिल्ली मेट्रो की खास घोषणा


Delhi Metro: 21 जून को पूरे देश में योग दिवस मनाया जाएगा. इसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है. दिल्ली मेट्रो की तरफ से घोषणा की गई है कि दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवा सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी. ये फैसला योग दिवस पर होने वाले बड़े आयोजनों और योग शिविरों में जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए किया है. डीएमआरसी के इस कदम से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

कब से शुरू होगी मेट्रो सेवा

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी दी गई है कि सभी लाइनों पर पहली ट्रेन सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी. इसके बाद सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके बाद मेट्रो सामान्य रविवार के डेली रुटीन के हिसाबसे चलेगी.

You Might Be Interested In

योग शिविरों में हिस्सा लेने पहुंचते हैं लोग

बता दें कि हर 21 साल  जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इसके लिए दिल्ली और एनसीआर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. यहां पर बहुत जगहों पर शिविर लगाए जाते हैं. इन शिविरों में हजारों लोग हिस्सा लेते है. इसके कारण सुबह के समय सार्वजनिक परिवहन पर अतिरिक्त दबाव रहता है. इसको देखते हुए डीएमआरसी ने विशेष व्यवस्था करते हुए 21 जून यानी योग दिवस के मौके पर सुबह 4 बजे मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ताकि योग के लिए जाने वाले और आम यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

किन लोगों को होगा फायदा?

दिल्ली मेट्रो के इस फैसले से केवल योग कार्यक्रमों में जाने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रविवार को घूमने जाने का प्लान बनाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी. वो सुबह जल्दी घूमने जाने का भी प्लान कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी योग के लिए जाने या रविवार को घूमने जाने का मन बना रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026
Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम
Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम
Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम
Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम