Delhi Metro: 21 जून को सुबह 4 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, योग दिवस पर खास इंतजाम

Delhi Metro: 21 जून को पूरे देश में योग दिवस मनाया जाएगा. इसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है. दिल्ली मेट्रो की तरफ से घोषणा की गई है कि दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवा सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी. ये फैसला योग दिवस पर होने वाले बड़े आयोजनों और योग शिविरों में जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए किया है. डीएमआरसी के इस कदम से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

कब से शुरू होगी मेट्रो सेवा

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी दी गई है कि सभी लाइनों पर पहली ट्रेन सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी. इसके बाद सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके बाद मेट्रो सामान्य रविवार के डेली रुटीन के हिसाबसे चलेगी.

Begin Your Yoga Day Journey with a Timely Ride! Celebrate The International Day of Yoga with DMRC’s special early morning services for a smooth start to your day.#DelhiMetro #InternationalDayOfYoga2026 #InternationalYogaDay #YogaDay pic.twitter.com/46yERu4BKW — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) June 20, 2026

योग शिविरों में हिस्सा लेने पहुंचते हैं लोग

बता दें कि हर 21 साल जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इसके लिए दिल्ली और एनसीआर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. यहां पर बहुत जगहों पर शिविर लगाए जाते हैं. इन शिविरों में हजारों लोग हिस्सा लेते है. इसके कारण सुबह के समय सार्वजनिक परिवहन पर अतिरिक्त दबाव रहता है. इसको देखते हुए डीएमआरसी ने विशेष व्यवस्था करते हुए 21 जून यानी योग दिवस के मौके पर सुबह 4 बजे मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ताकि योग के लिए जाने वाले और आम यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

किन लोगों को होगा फायदा?

दिल्ली मेट्रो के इस फैसले से केवल योग कार्यक्रमों में जाने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रविवार को घूमने जाने का प्लान बनाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी. वो सुबह जल्दी घूमने जाने का भी प्लान कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी योग के लिए जाने या रविवार को घूमने जाने का मन बना रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं.