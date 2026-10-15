Delhi Metro ने बदल दिया टाइमिंग ! 18 अक्टूबर को कौन कर सकेंगे मुफ्त सफर; नोट करके ही निकलें घर से

Delhi Metro Timing Change: अगर आप भी दिल्ली मेट्रो के जरिये सफर करते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) आगामी रविवार (18 अक्टूबर , 2026) को ट्रेनों का परिचालन सुबह 3 बजकर 30 मिनट से ही शुरू कर दिया जाएगा. दिल्ली में होने वाली हाफ मैराथन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की चार लाइनों पर ट्रेनों की सेवाएं 18 अक्टूबर को सुबह 3:30 बजे शुरू होंगी. इसके बाद इनका परिचालन सामान्य दिनों की तरह ही होगा.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रवक्ता ने बुधवार (14 अक्टबूर, 2026) को जानकारी दी कि 18 अक्टूबर को वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लेने वालों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं चार लाइनों (लाल, पीली, नीली और बैंगनी) के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 3:30 बजे शुरू होंगी, जबकि अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं अपने नियमित रविवार की समय सारिणी के अनुसार शुरू होंगी.

रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली आगामी वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं निम्नलिखित लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 3:30 बजे शुरू होंगी. रेड लाइन (लाइन नंबर 1), रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक; येलो लाइन (लाइन नंबर 2), समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक ब्लू लाइन (लाइनें) 3/4), द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली तक; और वायलेट लाइन (लाइन नंबर 6), कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक संचालन होगा.

कितनी देर में चलेगी मेट्रो

रविवार को इन चारों लाइनों पर ट्रेनें सुबह 3:30 बजे से 4:15 बजे तक करीब 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलेंगी. सुबह 4:15 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रेनें करीब 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलेंगी. प्रवक्ता ने कहा कि सुबह छह बजे के बाद सभी लाइनों पर ट्रेनें रविवार की सामान्य समय सारिणी के अनुसार चलेंगी. अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं अपनी नियमित रविवार की समय सारिणी के अनुसार शुरू होंगी.

एथलीट के लिए मुफ्त होगी यात्रा

प्रतिभागियों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए मैराथन आयोजक जेएलएन स्टेडियम, जोर बाग, जनपथ और जंगपुरा सहित चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर स्वयंसेवकों को भी तैनात करेंगे. कार्यक्रम आयोजक वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 के प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने की मेट्रो यात्रा की लागत को प्रायोजित कर रहा है. इसके लिए डीएमआरसी ने लागू मेट्रो किराए के अनुसार आवश्यक संख्या में क्यूआर टिकट उपलब्ध कराए हैं. धावकों के लिए कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने के लिए मेट्रो की यात्रा निःशुल्क होगी. उन्हें आयोजकों से अपने बिब के साथ विशेष क्यूआर कोड वाले रिस्टबैंड इकट्ठा करने की सलाह दी जाती है.