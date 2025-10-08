Delhi Metro Total Network: दिल्ली में साल 2025 के अंत तक कौन-कौन से नए मेट्रो रूट शुरू होंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट
Delhi Metro Total Network: दिल्ली में साल 2025 के अंत तक कौन-कौन से नए मेट्रो रूट शुरू होंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

Delhi Metro New Route: दिल्ली मेट्रो ने दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है. दरअसल, मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर तक मेट्रो परिचालन जल्द शुरू हो सकता है.

By: Sohail Rahman | Published: October 8, 2025 3:42:46 PM IST

Delhi Metro Phase 4 Latest News: दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. फेज 4 में मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच बनकर तैयार हुए एक्सटेंशन कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब जानकारी सामने आ रही है कि दिवाली तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है. मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) द्वारा सुरक्षा निरीक्षण के बाद, परिचालन की मंजूरी मिल गई है. पहले इस कॉरिडोर पर नवरात्रि के दौरान मेट्रो परिचालन शुरू करने की योजना थी, लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका. बताया जा रहा है कि दिवाली के दौरान इस कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन शुरू हो सकता है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है. नतीजतन, स्थानीय निवासी और डीएमआरसी (DMRC) इस कॉरिडोर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं.

पिंक लाइन कितना किलोमीटर लंबा है? (How many kilometers long is the Pink Line?)

वर्तमान समय की बात करें तो पिंक लाइन मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच 59.24 किलोमीटर लंबे हिस्से पर चलती है. चौथे चरण में मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर के पूरा होने के साथ पिंक लाइन को सर्कुलर कॉरिडोर में बदल दिया गया है. इस वजह से डीएमआरसी (DMRC) ने इस कॉरिडोर का नाम बदलकर पिंक सर्कुलर लाइन कर दिया है.

2025 खत्म होते-होते कौन-कौन से मेट्रो रूट शुरू होंगे? (Which metro routes will start by the end of 2025?)

चरण 4 के तहत दिल्ली मेट्रो का विस्तार मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है:

  • मौजपुर से मजलिस पार्क –  12.318 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 8 नए स्टेशन शामिल होंगे. यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सोनिया विहार, सूरघाट, जगतपुर गांव, झरोधा माजरा और बुरारी.
  • कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से रामकृष्ण आश्रम मार्ग – 26.462 किमी लंबे इस कॉरिडोर में 21 नए स्टेशन शामिल होंगे. ये स्टेशन होंगे केशोपुर, पश्चिम विहार, पश्चिम विहार वेस्ट, मंगोलपुरी, वेस्ट एन्क्लेव, पुष्पांजलि, दीपाली चौक, पीतमपुरा, प्रशांत विहार, नॉर्थ पीतमपुरा, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा, मजलिस पार्क, आजादपुर, अशोक विहार, डेरावल नगर, घंटाघर, पुलबंगश, सदर बाजार, नबी करीम और आरके आश्रम मार्ग.
  • दिल्ली एयरो सिटी से तुगलकाबाद – 23.622 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 15 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं. ये स्टेशन हैं: वसंत कुंज, किशनगढ़, छतरपुर, छतरपुर मंदिर, इग्नू, नेब सराय, साकेत जी ब्लॉक, अंबेडकर नगर, खानपुर, संगम विहार-तिगड़ी, आनंदमयी मार्ग जंक्शन, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी और तुगलकाबाद.

जुड़ेंगे 44 नए स्टेशन (delhi metro will be added 44 new stations)

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन ढांचे में व्यापक बदलाव आएगा. इससे सड़कों पर यातायात की भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी. 44 नए स्टेशनों के जुड़ने से अब कई अन्य क्षेत्रों के निवासी भी मेट्रो यात्रा का आनंद ले सकेंगे. इससे यात्रियों के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी.

दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कितना किलोमीटर लंबा है? (How many kilometers long is the Delhi Metro network?)

दिल्ली मेट्रो न केवल दिल्ली, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद यानी पूरे एनसीआर क्षेत्र की जीवन रेखा है. रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं. वर्तमान समय की बात करें तो दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 395 किलोमीटर का है, जिसमें नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन और गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो शामिल है. इसके अलावा, आपको बताते चलें कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम काफी तेजी से चल रहा है और 2026 तक चौथे चरण के तहत मेट्रो नेटवर्क में 44 नए स्टेशन जुड़ जाएंगे. इन 44 स्टेशनों के जुड़ने से मेट्रो कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर के उन लाखों लोगों को बहुत लाभ होगा जो मेट्रो से यात्रा करते हैं.

Delhi Metro Total Network: दिल्ली में साल 2025 के अंत तक कौन-कौन से नए मेट्रो रूट शुरू होंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

Delhi Metro Total Network: दिल्ली में साल 2025 के अंत तक कौन-कौन से नए मेट्रो रूट शुरू होंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

